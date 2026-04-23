Logo
Large banner

Возачи, опрез! Коловози клизави, мраз у вишим крајевима

Аутор:

АТВ
23.04.2026 07:48

Коментари:

0
Појављује се при ниским температурама
Фото: Pexel/ JacLou- DL

Ауто-мото савез Републике Српске упозорио је на клизаве коловозе због мраза у вишим планинским пред‌јелима и повећану опасност од одрона, а за данас најавио привремену обуставу саобраћаја од граничног прелаза Павловића мост до Бијељине и даље према Зворнику.

До обуставе саобраћаја долазиће и сутра и у суботу, 25. априла због одржавања Међународне бициклистичке трке "Београд-Бањалука".

Из АМС-а возачима савјетују опрезну вожњу, прилагођену тренутним условима и стању на путевима.

Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим у одвијању саобраћаја. Планирана је потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра до 30. јуна.

За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента. Забрана не важи за возила локалног становништва, као и за возила хитних служби.

Због великог оштећења коловоза, обустава саобраћаја је на магистралном путу Бијељина-Тузла преко Бањ брда, као и преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила до три и по је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.

Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

Због радова, измјене у саобраћају су на путним правцима Ламовита-Ивањска, Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/, Каракај-Дрињача, као и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гд‌је се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

На магистралном путу Челинац-Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе, због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја све до краја године.

Измјене у саобраћају су и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења разд‌јелног појаса за период 2025. и 2026. године, као и на мјестима изградње ауто-пута коридор Пет це код Добоја.

На регионалном путу Руданка-Станари, преко превоја Љескове воде саобраћај се за путничка возила одвија успорено, а теретна се преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.

На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија због минерско-бушачких радова у каменолому "Рогоушић" долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова радним данима и суботом.

Једном траком због активираних клизишта вози се и регионалним путем Укрина-Горња Вијака.

У ФБиХ због санације коловоза на дионици ауто-пута Какањ-Лашва, у дужини од три километра, затворена је лијева страна ауто-пута. За вријеме радова возила се усмјеравају двосмјерно-десном страном, смјер Лашва-Какањ.

На дионици ауто-пута Сарајево сјевер-Подлугови и Сарајево запад-Лепеница саобраћај преусмјерен у претицајну траку због радова.

Измјене су због радова и на мосту на магистралном путу Коњиц-Тарчин прије тунела Брадина, као и на магистралном путу Томиславград-Присоје.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила изнад дозвољене масе и даље обустављен.

Када је ријеч о граничним прелазима, нема дужих задржавања.

Из АМС-а напомињу да се на граници са ЕУ у попуности имплементира систем улаз/излаз за грађане трећих земаља, због чега се могу очекивати дужа задржавања на граничним прелазима са Хрватском.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

мраз

коловози мокри

АМС РС

саобраћај

Возачи

стање на путевима

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Рецепт за укусан и јефтин колач - плазма коцке

Друштво

Једноставан и преукусан плазма колач за ненајављене госте

1 ч

0
Вjерници данас изговарају ову молитву: Овај дан посвећен је Светом мученику Терентију

Друштво

Вjерници данас изговарају ову молитву: Овај дан посвећен је Светом мученику Терентију

1 ч

0
Хороскоп

Друштво

Дневни хороскоп за 23. април

2 ч

0
Крст у Српској православној цркви.

Друштво

Сутра православни вјерници треба да испоштују један строг обичај

10 ч

0

  • Најновије

09

13

Похваљени успјеси Српске на међународном тржишту капитала

09

07

МУП Српске позвао грађане: Провјерите рокове

09

04

Џејла Рамовић о трачу да је трудна: "Родитељима сам објашњавала"

09

01

Средњошколци траже бесплатан превоз у Бањалуци: Приоритет у односу на електричне аутобусе и трамваје

08

56

До суботе привремене обуставе саобраћаја због бициклистичке трке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner