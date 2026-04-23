Logo
Large banner

Једноставан и преукусан плазма колач за ненајављене госте

23.04.2026 07:29

Коментари:

0
Рецепт за укусан и јефтин колач - плазма коцке
Фото: Plazma kocke/YouTube/Bokinakuhinja

Овај једноставан рецепт за плазма коцке спаја мекани чоколадни бисквит, ароматични фил од плазма кекса и чоколадну глазуру. Потребно је око 30 минута за припрему, а колач је најбољи када одстоји у фрижидеру неколико сати.

Састојци за кору:

5 јаја

6 кашика шећера

4 кашике брашна

2 кашике какаоа

1 прашак за пециво

400 ml чоколадног млијека (за преливање)

Састојци за фил:

300 g мљевене плазме

200 g шећера у праху

250 g маргарина/путера (омекшалог)

100 g чоколаде за кување

100 ml сока од поморанџе или млијека

Умутите јаја са шећером, додајте брашно, какао и прашак за пециво. Пеците кору на

180 степени око 20 минута. Печену и охлађену кору прелијте чоколадним млијеком.

За фил, умутите путер са шећером у праху, додајте плазму, отопљену чоколаду и сок/млијеко.

Нанесите фил преко коре и прелијте чоколадном глазуром по жељи или поспите плазмом.

Овај једноставни рецепт свидјеће се свима па ће убрзо постати омиљена посластица на сваком наредном дружењу.

Подијели:

Тагови :

Плазма коцке

Рецепт

десерт

кухиња

Храна

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вjерници данас изговарају ову молитву: Овај дан посвећен је Светом мученику Терентију

Друштво

Вjерници данас изговарају ову молитву: Овај дан посвећен је Светом мученику Терентију

1 ч

0
Хороскоп

Друштво

Дневни хороскоп за 23. април

2 ч

0
Крст у Српској православној цркви.

Друштво

Сутра православни вјерници треба да испоштују један строг обичај

10 ч

0
Полиција знак Стоп, такозвано полицијско лизало

Друштво

У дијелу Српске наредна два дана обустава саобраћаја

12 ч

0

  • Најновије

09

13

Похваљени успјеси Српске на међународном тржишту капитала

09

07

МУП Српске позвао грађане: Провјерите рокове

09

04

Џејла Рамовић о трачу да је трудна: "Родитељима сам објашњавала"

09

01

Средњошколци траже бесплатан превоз у Бањалуци: Приоритет у односу на електричне аутобусе и трамваје

08

56

До суботе привремене обуставе саобраћаја због бициклистичке трке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner