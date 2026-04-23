Једноставан и преукусан плазма колач за ненајављене госте

Коментари:0
Овај једноставан рецепт за плазма коцке спаја мекани чоколадни бисквит, ароматични фил од плазма кекса и чоколадну глазуру. Потребно је око 30 минута за припрему, а колач је најбољи када одстоји у фрижидеру неколико сати.
Састојци за кору:
5 јаја
6 кашика шећера
4 кашике брашна
2 кашике какаоа
1 прашак за пециво
400 ml чоколадног млијека (за преливање)
Састојци за фил:
300 g мљевене плазме
200 g шећера у праху
250 g маргарина/путера (омекшалог)
100 g чоколаде за кување
100 ml сока од поморанџе или млијека
Умутите јаја са шећером, додајте брашно, какао и прашак за пециво. Пеците кору на
180 степени око 20 минута. Печену и охлађену кору прелијте чоколадним млијеком.
За фил, умутите путер са шећером у праху, додајте плазму, отопљену чоколаду и сок/млијеко.
Нанесите фил преко коре и прелијте чоколадном глазуром по жељи или поспите плазмом.
Овај једноставни рецепт свидјеће се свима па ће убрзо постати омиљена посластица на сваком наредном дружењу.
Најновије
09
13
09
07
09
04
09
01
08
56
Тренутно на програму