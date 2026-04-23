Вjерници данас изговарају ову молитву: Овај дан посвећен је Светом мученику Терентију

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог мученика Терентија
Свети Терентије, Африкан, Максим, Помпије и осталих 36 с њима, ранохришћански су мученици страдали у вријеме прогона цара Трајана Декија.
По наредби цара Трајана, намјесник Африке Фортунијан, гдје се хришћанство током 2. и 3. вијека значајно проширило, објавио је наредбу да сви морају приносити жртве идолима; у противном запретио је страшним мучењем и погубљењем. Чувши за ове претње, слаби у вјери су отпали и прихватили да се поклоне се идолима. Но ових 40 мученика остали су непоколебљиви, због чега су били изложени мучењу, преносе Новости.
Свети Терентије је посебно храбрио остале ријечима: "Чувајмо се, браћо, да се не одрекнемо Христа Бога нашега, те да се и Он нас не одрекне пред Оцем својим небесним и светим ангелима!"
Намјесник је групу од тридесет и шест хришћана, након шибања, стругања и посипања сољу отворених рана, посекао мачем. Преосталу четворицу је бацио у тамницу са тешким оковима о врату, на рукама, а и на ногама.
У житијима стоји да је им се јавио анђео Божји у тамници, додирнуо окове окованих, и да су окови спали. Након тога су поново изведени и мучени, и опет затворени у тамницу. Послије свега осуђени су на смртну казну, преносе Новости. Док су их водили на погубљење, радосно су певали псалме и хвалили Бога, који их удостојио мученичке смрти.
Пострадали су и царства се удостојили 250. године.
"Мученици твоји Господе, у страдању своме су примили непропадљиви венац, од тебе Бога нашега, јер имајући помоћ твоју мучитеље побједише, а разирише и немоћну дрскост демона; њиховим молитвама спаси душе наше. Амин".
