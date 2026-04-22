Слиједи разочарење: Какво нас вријеме очекује за 1. мај

Метеоролози су објавили временску прогнозу за цијелу ову седмицу, али и најавили какво нас вријеме очекује за празник рада, 1. мај.
Од четвртка, 23. априла, па до краја седмице у БиХ више сунчаног времена, уз постепен пораст температуре.
Јутра хладна уз понегдје приземан или слаб мраз, а током дана топлије.
Температуре за викенд поново свуда око или мало изнад 20 степени Целзијуса, објављено је на Фејсбук страници БХметео.
Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни. У Херцеговини и на југозападу Босне сутра на ударе јака бура.
У четвртак ујутро, температура би у већини мјеста износила између -4 и 0 степени.
"За 1. мај припремите топлију гардеробу и кишобране, јер нас очекује исподпросјечно хладно и нестабилно вријеме у том периоду. Крајем идуће седмице могућ је и локално снијег у планинским подручјима“, наводи се у објави.
Вријеме за 1. мај у нашем региону највјероватније релативно свјеже и кишовито, саопштио је метеоролог аматер Марко Чубрило.
"Још је рано за неку прецизну прогнозу, али, за сада, прогностички материјал упућује на релативно свјеж и нестабилан почетак маја“, наводи се у објави.
Услова за неко конкретније и дуже отопљење вјероватно неће бити бар до 7. маја.
"Како су све прогнозе на дуже од 3-4 дана склоне значајним промјенама, и овог пута оне су свакако могуће“, поручује Чубрило.
