Тропик Малопродаја поводом Дана планете Земље отвара конкурсе за школе и удружења

Неке промјене не почињу великим плановима, него једноставном идејом да простор у којем живимо, учимо и дјелујемо може бити љепши, уреднији и одговорнији према природи.
Управо на тој мисли заснива се пројекат компаније Тропик Малопродаја „Твоја идеја за велике промјене“, покренут поводом Дана планете Земље, са жељом да препозна и подржи добре еколошке иницијативе из локалних заједница широм Босне и Херцеговине. Конкурси су отворени за основне и средње школе, као и за удружења за заштиту животне средине.
Ово је позив свима који вјерују да и мала, али промишљена идеја може направити стварну разлику. Било да је ријеч о уређењу школског дворишта, бољој организацији раздвајања отпада, унапређењу зелених површина или неком другом одрживом рјешењу, фокус је на пројектима који имају јасан смисао за заједницу и могу оставити видљив траг тамо гдје су настали.
Кроз овај пројекат компанија, у оквиру које послују трговачки ланци Тропик, мојМаркет и Црвена јабука маркет, жели дати подршку управо оним иницијативама које настају из стварних потреба људи на терену. Јер, они који живе у одређеној заједници најбоље знају шта том простору недостаје, шта га може унаприједити и гдје једна добра идеја може покренути ширу промјену.
"Вјерујемо да велике промјене често почињу врло једноставно: од идеје која долази из учионице, школског дворишта, удружења или комшилука. Пројектом „Твоја идеја за велике промјене” желимо дати простор управо таквим приједлозима, који имају стварну вриједност за заједницу и потенцијал да донесу конкретан, видљив резултат. Наш тим ће након завршетка конкурса одабрати пројекте који ће се реализовати у току ове године, са жељом да подржане идеје заиста заживе тамо гдје су и настале,“ поручила је Александра Марковић, ПР компаније Тропик Малопродаја.
Један конкурс намијењен је основним и средњим школама из цијеле БиХ, при чему сваку школу може представљати по један тим, док је други отворен за удружења за заштиту животне средине широм земље.
За школе је фокус на пројектима који могу унаприједити школски простор и свакодневне навике дјеце и младих када је ријеч о односу према животној средини, док су за удружења у фокусу иницијативе које могу допринијети зеленијим и одрживијим локалним заједницама.
Пријаве су отворене до 22. маја 2026. године, а обрасци су доступни на званичној веб страници трговачког ланца Тропик:
