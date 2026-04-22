ФЗО: Доприносе плаћају пензионери који су већински радни вијек провели у иностранству

22.04.2026 16:13

FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Фонд здравственог осигурања Републике Српске истакао је да обавезу плаћања доприноса за здравствено осигурање по стопи од 10,2 одсто имају искључиво лица која примају пензију из других држава у којима су провеле већински радни вијек, а имају пребивалиште у Републици Српској.

Такође, ову обавезу имају и лица која примају пензију из држава са којима БиХ нема закључен споразум о социјалном осигурању, а у тим државама су провела већински радни вијек и имају пребивалиште у Републици Српској.

- Ова обавеза постоји без обзира на мањи дио стажа остварен у Српској, јер се ради о лицима која већински приход остварују изван Републике Српске - саопштено је из Фонда поводом погрешних и нетачних интерпретација које су се протеклих дана појавиле у медијима.

Додају се да пензионери Републике Српске који су цијели или већински радни вијек провели у Српској и БиХ немају никакву додатну обавезу плаћања доприноса за здравствено осигурање, осим оне обавезе коју за њих већ уплаћује Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Српске.

Пензионери других земаља који су цјелокупан радни стаж провели у земљама са којима БиХ има закључен уговор о социјалном осигурању, такође, немају обавезу додатног плаћања здравственог осигурања, јер за њих то плаћа осигурање земље из које примају пензију.

