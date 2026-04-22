ФЗО: Доприносе плаћају пензионери који су већински радни вијек провели у иностранству

Аутор:АТВ
Коментари:0
Фонд здравственог осигурања Републике Српске истакао је да обавезу плаћања доприноса за здравствено осигурање по стопи од 10,2 одсто имају искључиво лица која примају пензију из других држава у којима су провеле већински радни вијек, а имају пребивалиште у Републици Српској.
Такође, ову обавезу имају и лица која примају пензију из држава са којима БиХ нема закључен споразум о социјалном осигурању, а у тим државама су провела већински радни вијек и имају пребивалиште у Републици Српској.
- Ова обавеза постоји без обзира на мањи дио стажа остварен у Српској, јер се ради о лицима која већински приход остварују изван Републике Српске - саопштено је из Фонда поводом погрешних и нетачних интерпретација које су се протеклих дана појавиле у медијима.
Додају се да пензионери Републике Српске који су цијели или већински радни вијек провели у Српској и БиХ немају никакву додатну обавезу плаћања доприноса за здравствено осигурање, осим оне обавезе коју за њих већ уплаћује Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Српске.
Пензионери других земаља који су цјелокупан радни стаж провели у земљама са којима БиХ има закључен уговор о социјалном осигурању, такође, немају обавезу додатног плаћања здравственог осигурања, јер за њих то плаћа осигурање земље из које примају пензију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму