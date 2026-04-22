Додик: Понашање према генералу Младићу се може назвати покушајем убиства

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је нехумано и нељудско понашање Механизма за међународне кривичне судове у Хагу према генералу Ратку Младићу прешло све границе и да се може рећи да је ријеч о покушају убиства са предумишљајем.
"Слободно се може рећи да се ради о покушају убиства са предумишљајем, што представља тежак злочин", написао је Додик на "Иксу".
Додик је затражио да се генералу Младићу омогући адекватно лијечење и привремено пуштање на слободу, истичући да је Република Српска спремна да пружи све гаранције.
Генералов син Дарко Младић раније је изјавио Срни да је генерал Ратко Младић у притворској болници на самрти, након посљедњег можданог удара 10. априла.
Генерал Младић се већ двије године налази у притворској хашкој болници у кревету, због низа здравствених проблема - од можданих удара, преко операције на срцу, отказивања бубрега, високог притиска, до шећера.
Нехумано и нељудско понашање Механизма Хашког трибунала према генералу Ратку Младићу прешло је све границе.— Милорад Додик (@MiloradDodik) April 22, 2026
Слободно се може рећи да се ради о покушају убиства с предумишљајем, што представља тежак злочин.
Тражим да се генералу Младићу омогући адекватно лијечење и привремено…
