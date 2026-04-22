Logo
Large banner

Додик: Понашање према генералу Младићу се може назвати покушајем убиства

Аутор:

АТВ
22.04.2026 15:58

Коментари:

0
Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је нехумано и нељудско понашање Механизма за међународне кривичне судове у Хагу према генералу Ратку Младићу прешло све границе и да се може рећи да је ријеч о покушају убиства са предумишљајем.

"Слободно се може рећи да се ради о покушају убиства са предумишљајем, што представља тежак злочин", написао је Додик на "Иксу".

Додик је затражио да се генералу Младићу омогући адекватно лијечење и привремено пуштање на слободу, истичући да је Република Српска спремна да пружи све гаранције.

Генералов син Дарко Младић раније је изјавио Срни да је генерал Ратко Младић у притворској болници на самрти, након посљедњег можданог удара 10. априла.

Генерал Младић се већ двије године налази у притворској хашкој болници у кревету, због низа здравствених проблема - од можданих удара, преко операције на срцу, отказивања бубрега, високог притиска, до шећера.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ратко Младић

генерал Ратко Младић

Ратко Младић мождани удар

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner