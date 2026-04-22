"Наша моћ, наша Планета": Обиљежен Дан планете Земље садњом жуте букве

Аутор:АТВ
Коментари:0
Симболичном садњом дрвећа у Републици Српској је обиљежен Дан планете Земље.
"Данашња активност је и конкретан допринос очувању природних ресурса и побољшању услова живота грађана. Обиљежавање Дана планете Земље кроз садњу жуте букве, представља снажну поруку о важности заједничког дјеловања и одговорног односа према природи", рекао је министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник.
Рекао је да се ове године Дан планете Земље обиљежава под слоганом "Наша моћ, наша Планета".
"А фокус је управо на борби против климатских промјена. Желимо да садница жуте букве, као дуговјечне и отпорне врста постане симбол наше моћи, а садња, а не сјеча дрвета буде симбол наше одговорности према генерацијама које ће доћи иза нас", изјавио је Випотник.
Жута буква, као врста, има вишеструки значај – од естетског, преко стварања пријатније микроклиме, до значајног доприноса смањењу загађености и очувању биодиверзитета.
"Стабло жуте букве може живјети око 300 година и карактеристично је по уједначеној златножутој боји лишћа, што је чини јединим таквим варијатетом букве у Европи. Жута буква је значајан природни феномен и ријеткост и зато је као таква проглашена спомеником природе од 2012. године и прво је заштићено дрво у Републици Српској. Заштиту још ужива један орах - у Градишци, којег с правом зову "Љевчански кнез". Посебно је важно што се садња реализује управо на простору Универзитетског града, гдје свакодневно борави велики број младих људи. Тиме се шаље јасна порука о важности подизања еколошке свијести код нових генерација, али и подстиче њихово активно учешће у заштити животне средине", навео је Випотник.
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију има континуирану и изузетно квалитетну сарадњу са академском заједницом, посебно са Универзитетом у Бањалуци, што омогућава реализацију оваквих активности уз стручну подршку и примјену савремених знања.
"Данашњем догађају посебан значај даје учешће дјеце из Покрета за женску кошарку "Марина Маљковић" чиме шаљемо снажну поруку о важности укључивања најмлађих у активности очувања природе. Кроз овакве иницијативе развијамо свијест о одговорном односу према животној средини од најранијег узраста, али и промовишемо здраве стилове живота и тимски дух", рекао је Випотник.
(РТРС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч1
Република Српска
4 ч13
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
15
58
15
58
15
51
15
46
15
45
Тренутно на програму