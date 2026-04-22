Logo
Large banner

Грушко након састанка са митрополитом Јефремом: Српско-руски храм представља јединство наших народа

Аутор:

АТВ
22.04.2026 11:02

Коментари:

0
Руска делегација са Јефремом
Фото: RTRS

Руска делегација предвођена замјеником министра иностраних послова Александром Грушком састала се данас у Бањалуци са митрополитом бањалучким Јефремом.

Грушко је након састанка рекао да су са митрополитом разговаали и о духовним стварима.

"Такође, ми смо размијенили мо мишљења о заједништву руског и српског народа, као и о међуцрквеним везама", рекао је Грушко.

Истакао је да су разговарали и о пројектима који требају бити реализовани у Републици Српској.

"Ми смо причали о изградњи српско-руског храма, јер то је управо храм који показује духовну блискост", навео је Грушко.

Истакао је да српско-руски храм представља јединство наших народа.

"Као и јединство наших традиција и култура", рекао је Грушко.

Руска делегација положиће вијенац на Споменик маршалу Жукову.

Подсјећамо, званичници Републике Српске разговарали сујуче са делегацијом Руске Федерације.

Истакнута је подршка Дејтонском мировном споразуму, позив на укидање ОХР-а и јачање сарадње, док је лидер СНСД-а Милорад Додик поручио да Српска неће уводити санкције Русији.

Званичници Републике Српске и руска делегација обишли су јуче и српско-руски храм у изградњи, преноси РТРС

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

13

33

13

27

13

19

13

09

13

02

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner