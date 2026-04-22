Logo
Large banner

Положени вијенци на споменик "Топола ужаса" у Бањалуци

Аутор:

АТВ
22.04.2026 09:44

Коментари:

0
Фото: RTRS

Бањалучко Градско удружење бивших логораша Другог свјетског рата положило је вијенце на споменик "Топола ужаса" код Парламента Српске, поводом 81 године од пробоја јасеновачких логораша.

Прошла је 81 година је од пробоја посљедње групе преживјелих јасеновачких логораша.

Концентрациони логор Јасеновац био је највећи логор смрти у тадашњој НДХ за вријеме Другог свјетског рата. На дан пробоја у логору је било 1.073 логораша. Усташе су на најмонструознији начин убиле 700.000 Срба, Јевреја, Рома. Убијено је 20.000 дјеце.

Јасеновац је био је највећи логор смрти у тадашњој фашистичкој Независној Држави Хрватској.

Формиран је у августу 1941. године, а осмислио га је један од највећих ратних злочинаца Макс Лубурић, који је био и први командант логора. Професор Гидеон Грајф, историчар специјализован за Холокауст навео је да је Јасеновац био далеко бруталнији од Аушвица, преноси РТРС

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Топола ужаса

јасеновачки логораши

НДХ

Бањалука

Бањалука Дан града

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ненад Стевандић

Република Српска

Положени вијенци на Спомен-обиљежје жртвама велеиздајничког процеса

1 ч

0
Руска делегација са Јефремом

Република Српска

Руска делегација са митрополитом Јефремом

1 ч

0
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић

Република Српска

Бојић: Настављамо путем развоја, забиљежен раст у свим областима

2 ч

0

  • Најновије

10

38

Потврђена оптужница против Аниса Калајџића за убиство Алдине Јахић

10

36

Дарко Младић: Након што љекари прегледају генерала поднијећемо захтјев за привремено пуштање

10

30

Злочин геноцида над Србима у Јасеновцу не смије бити заборављен

10

24

Унајмио дијете да баци кашикару! Испливали детаљи филмског хапшења

10

19

Након 130 година рада: Вечерас гашење високе пећи у Жељезари Зеница

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner