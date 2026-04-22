Положени вијенци на споменик "Топола ужаса" у Бањалуци

Бањалучко Градско удружење бивших логораша Другог свјетског рата положило је вијенце на споменик "Топола ужаса" код Парламента Српске, поводом 81 године од пробоја јасеновачких логораша.
Прошла је 81 година је од пробоја посљедње групе преживјелих јасеновачких логораша.
Концентрациони логор Јасеновац био је највећи логор смрти у тадашњој НДХ за вријеме Другог свјетског рата. На дан пробоја у логору је било 1.073 логораша. Усташе су на најмонструознији начин убиле 700.000 Срба, Јевреја, Рома. Убијено је 20.000 дјеце.
Јасеновац је био је највећи логор смрти у тадашњој фашистичкој Независној Држави Хрватској.
Формиран је у августу 1941. године, а осмислио га је један од највећих ратних злочинаца Макс Лубурић, који је био и први командант логора. Професор Гидеон Грајф, историчар специјализован за Холокауст навео је да је Јасеновац био далеко бруталнији од Аушвица, преноси РТРС
