Logo
Large banner

Положени вијенци на Спомен-обиљежје жртвама велеиздајничког процеса

Аутор:

АТВ
22.04.2026 09:29

Коментари:

0
Ненад Стевандић
Фото: ATV

Обиљежавање Дана града Бањалука, 22. априла, почело је јутрос и тим поводом положени су вијенци на Спомен-обиљежје жртвама Велеиздајничког процеса на гробљу "Свети Пантелија".

Вијенце су положили предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, делегације града, градске Скупштине и Удружења поштовалаца и потомака српских бораца ослободилачких ратова 1912. и 1918. године.

Слиједи полагање вијенаца код Споменика 12 беба, а потом и код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Војске Републике Српске у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату и код Споменика погинулим борцима НОР-а.

Свечана академија биће одржана у 18.00 часова у Културном центру Бански двор и том приликом ће бити уручене априлске награде.

Прослава Дана града биће настављена током цијеле ове седмице пригодним програмом.

Бањалука прославља Дан града у знак сјећања на 22. април 1945. године, када је град ослобођен од окупатора у Другом свјетском рату, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

полагање вијенаца

Гробље Свети Пантелија

Република Српска

Бањалука Дан града

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Руска делегација са Јефремом

Република Српска

Руска делегација са митрополитом Јефремом

1 ч

0
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић

Република Српска

Бојић: Настављамо путем развоја, забиљежен раст у свим областима

2 ч

0
Навршила се 81 година од пробоја јасеновачких логораша

Република Српска

Навршила се 81 година од пробоја јасеновачких логораша

3 ч

0
Беба, малена дјевојчица са машницом на глави

Република Српска

Роде су биле вриједне: У Српској рођено 20 беба!

3 ч

0

  • Најновије

10

38

Потврђена оптужница против Аниса Калајџића за убиство Алдине Јахић

10

36

Дарко Младић: Након што љекари прегледају генерала поднијећемо захтјев за привремено пуштање

10

30

Злочин геноцида над Србима у Јасеновцу не смије бити заборављен

10

24

Унајмио дијете да баци кашикару! Испливали детаљи филмског хапшења

10

19

Након 130 година рада: Вечерас гашење високе пећи у Жељезари Зеница

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner