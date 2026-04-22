Положени вијенци на Спомен-обиљежје жртвама велеиздајничког процеса

Обиљежавање Дана града Бањалука, 22. априла, почело је јутрос и тим поводом положени су вијенци на Спомен-обиљежје жртвама Велеиздајничког процеса на гробљу "Свети Пантелија".
Вијенце су положили предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, делегације града, градске Скупштине и Удружења поштовалаца и потомака српских бораца ослободилачких ратова 1912. и 1918. године.
Слиједи полагање вијенаца код Споменика 12 беба, а потом и код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Војске Републике Српске у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату и код Споменика погинулим борцима НОР-а.
Свечана академија биће одржана у 18.00 часова у Културном центру Бански двор и том приликом ће бити уручене априлске награде.
Прослава Дана града биће настављена током цијеле ове седмице пригодним програмом.
Бањалука прославља Дан града у знак сјећања на 22. април 1945. године, када је град ослобођен од окупатора у Другом свјетском рату, преноси Срна
