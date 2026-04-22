Бојић: Настављамо путем развоја, забиљежен раст у свим областима

Аутор:

АТВ
22.04.2026 08:44

Коментари:

0
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић
Град Лакташи наставиће путем развоја, главни приоритети су изградња канализационе мреже, а у урбаним дијеловима уређење шеталишта и бициклистичких стаза, поручио је градоначелник Мирослав Бојић поводом обиљежавања Дана града, 23. априла.

"Средства су предвиђена у буџету за ову годину, који износи 46 милиона КМ и један је од највећих до сада. Буџет је развојни и много улажемо у спорт, културу, пронаталитетне мјере, као и у подршку осјетљивим категоријама становништва", рекао је Бојић Срни.

Он је нагласио да је град у претходних годину дана забиљежио раст и развој у свим областима, нарочито у привреди и култури.

Бојић је изразио задовољство јер је град Лакташи и прошле године привукао највећи број инвеститора, који су се опред‌јелили за улагање и отварање нових производних погона управо у овој локалној заједници.

"Уложено је 500 милиона КМ у привредни сектор и то су значајне инвестиције, на снази су значајна улагања у постојеће пословне зоне, а отворено је и неколико нових пословних зона", навео је Бојић.

Он је додао и да је један од најозбиљнијих пројеката изградња транспортног цјевовода у систему водоснабдијевања, којим је обезбијеђено снабдијевање водом за наредних неколико деценија.

Бојић је напоменуо да су значајна средства издвојена за социјалне категорије, о којима се посебно води брига.

Градоначелник Лакташа позвао грађане и пријатеље овог града да дођу сутра на прославу Дана града, поводом које ће бити одржана свечана академија у 18.00 часова у Центру за културу и образовање.

Град Лакташи, 23. априла, обиљежава Дан града и 80. година од ослобођења од фашизма у Другом свјетском рату, преноси Срна

Лакташи

Мирослав Бојић

Дан града

Република Српска

буџет

Више из рубрике

Навршила се 81 година од пробоја јасеновачких логораша

Република Српска

Навршила се 81 година од пробоја јасеновачких логораша

3 ч

0
Беба, малена дјевојчица са машницом на глави

Република Српска

Роде су биле вриједне: У Српској рођено 20 беба!

3 ч

0
Вијеће народа

Република Српска

Вијеће народа о Резолуцији о забрани промовисања и величања НДХ

3 ч

0
Делегације Српске и Русије у посјети Храму Преображења Господњег.

Република Српска

Калабухов: Дејтон остаје кључни оквир за стабилност БиХ

12 ч

0

  • Најновије

10

38

Потврђена оптужница против Аниса Калајџића за убиство Алдине Јахић

10

36

Дарко Младић: Након што љекари прегледају генерала поднијећемо захтјев за привремено пуштање

10

30

Злочин геноцида над Србима у Јасеновцу не смије бити заборављен

10

24

Унајмио дијете да баци кашикару! Испливали детаљи филмског хапшења

10

19

Након 130 година рада: Вечерас гашење високе пећи у Жељезари Зеница

