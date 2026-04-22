Бојић: Настављамо путем развоја, забиљежен раст у свим областима

Град Лакташи наставиће путем развоја, главни приоритети су изградња канализационе мреже, а у урбаним дијеловима уређење шеталишта и бициклистичких стаза, поручио је градоначелник Мирослав Бојић поводом обиљежавања Дана града, 23. априла.
"Средства су предвиђена у буџету за ову годину, који износи 46 милиона КМ и један је од највећих до сада. Буџет је развојни и много улажемо у спорт, културу, пронаталитетне мјере, као и у подршку осјетљивим категоријама становништва", рекао је Бојић Срни.
Он је нагласио да је град у претходних годину дана забиљежио раст и развој у свим областима, нарочито у привреди и култури.
Бојић је изразио задовољство јер је град Лакташи и прошле године привукао највећи број инвеститора, који су се опредјелили за улагање и отварање нових производних погона управо у овој локалној заједници.
"Уложено је 500 милиона КМ у привредни сектор и то су значајне инвестиције, на снази су значајна улагања у постојеће пословне зоне, а отворено је и неколико нових пословних зона", навео је Бојић.
Он је додао и да је један од најозбиљнијих пројеката изградња транспортног цјевовода у систему водоснабдијевања, којим је обезбијеђено снабдијевање водом за наредних неколико деценија.
Бојић је напоменуо да су значајна средства издвојена за социјалне категорије, о којима се посебно води брига.
Градоначелник Лакташа позвао грађане и пријатеље овог града да дођу сутра на прославу Дана града, поводом које ће бити одржана свечана академија у 18.00 часова у Центру за културу и образовање.
Град Лакташи, 23. априла, обиљежава Дан града и 80. година од ослобођења од фашизма у Другом свјетском рату, преноси Срна
