Калабухов: Дејтон остаје кључни оквир за стабилност БиХ

Амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов изјавио је да Дејтонски мировни споразум остаје кључни оквир за стабилност БиХ, те да Руска Федерација, као један од гараната тог споразума, инсистира на његовом досљедном поштовању без наметања спољних рјешења.
Калабухов је на форуму о геополитичким дешавањима у Европи, који је одржан у Бањалуци, нагласио да је неопходно очувати изворни Дејтонски споразум, без његовог искривљавања и произвољних тумачења, те да рјешења за политичке изазове у БиХ морају бити резултат договора домаћих актера.
"Потребан је унутрашњи дијалог, међусобно уважавање и спремност на компромис, а не наметање рјешења са стране која додатно дестабилизују ситуацију у БиХ", рекао је Калабухов.
Он је указао на то да Дејтонски мировни споразум није идеалан, али да суштина проблема није у самом документу, већ у спремности политичких актера да постигну договор у оквиру већ утврђених принципа.
"Питање није у самом споразуму, већ у томе како политичари могу да се договоре и пронађу компромисна рјешења, уз узајамно уважавање и стрпљиво рјешавање отворених питања", навео је Калабухов.
Он сматра да међународна заједница, у складу са Дејтонским споразумом, треба да подржи стабилизацију и међунационално помирење, али не и да намеће политичка рјешења.
Калабухов је критиковао дјеловање високих представника у БиХ, наводећи да се под тим оквиром често промовишу туђе и неконструктивне идеје које не доприносе реализацији кључних циљева, већ додатно дестабилизују ситуацију у БиХ.
Додао је да је неопходно вратити се принципима дијалога и равноправности, те да се рјешења морају тражити унутар земље, уз поштовање интереса свих конститутивних народа и ентитета.
Он је захвалио руководству Републике Српске на сарадњи и подршци, укључујући и отварање Канцеларије Амбасаде Русије у Бањалуци, што је оцијенио као важан корак у јачању односа.
Калабухов је поручио да ће Русија наставити да подржава дијалог у БиХ и да се залаже за рјешења која су у складу са међународним правом и договором домаћих актера, уз поштовање Дејтонског мировног споразума као темеља стабилности.
