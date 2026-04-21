Синиша Каран открио зашто се не појављује често у јавности

Аутор:АТВ
Коментари:4
Предсједник Републике Српске Синиша Каран истакао је у АТВ-ов емисији "У првом плану" да је то што се не појављује често у јавности знак да институције раде добро.
"Јако је важно ко је направио једну такву констатацију, претпостављам да су то направили неки који би најрадије хтјели да Република Српска можда ни нема предсједника", рекао је Каран.
Истакао је да у таквој једној констатацији види доста цинизма, али у исто вријеме и не познавање мјеста и улоге предсједника Републике.
"Можемо дати неколико одговара на тако нешто. Али прије свега доминантно је подсјетити да је ово изборни период у којем народ недвосмислено и са огромном већином дао подршку предсједнику Милораду Додику и да је дио међународне заједнице изражен кроз несретника Кристијана Шмита хтио и нажалост преко институција које опет немају уставну верификацију институција у БиХ да елиминишу изборну вољу грађана Републике Српске", рекао је Каран.
Он је истакао да је чињеница је да је кроз његов избор за предсједника Републике на овакав начин поново потврђеног од народа, заправо потврђен предсједник Додик и 20 година политике Републике Српске.
"Када предсједник што мање појављује у јавности, то значи да што мање користи државне институте, што значи да институције раде добро и најбоље би било у основи када би се са тога аспекта што мање појављивао, то значи да нема потребе да уставно интервенишем на друге институције које раде свој посао у пуном капацитету", рекао је Каран.
"Посјета Руске делегација показује да са Руском Федерацијом имамо историјско пријатељство, наш однос није формалне природне него суштинске природе, нас веже много тога, прије свега заједничка историја, антифашистичка борба, борба за слободу", истакао је Каран.
Истакао је да Српско-руски храм и културно духовни-центар једна вјековна тежња два народа да на овакав начин приближе широј нашој јавности да се упознају са снажном историјском културом руског народа и да те повезнице буду још јаче и снажније.
"Огромна захвалност Руској Федерацији као потписници Дејтонског мировног споразума што принципјелно подржава и стоје иза уставно-правног статуса Републике Српске и који су се принципјелно залагали за изворни Дејтонски споразум који даје снажан статус кроз пуни унутрашњи суверенитет Републике Српске", истакао је да Каран.
Истиче да је Руска Федерација увијек налазила начине да заштити интересе Републике Српске.
"У том смислу смо им неизмјерно захвални. Са друге стране, Српске подржава све напоре Руске Федерације у очувању њиховог пуног интегритета и заштите њиховог народа. Права манифестација свих ових односа је видљива у економској, културној, образовној сфери и свим другим сферама нашег заједничког живота", рекао је Каран.
Истиче да је данашњи сусрет био права манифестација пријатељских односа.
Предсједник Српске изјавио је да напади на Републику Српску нису престали, али да је Српска због снаге њених институција успјела да им се одупре.
Каран је навео да је Српска била суочена са истовременим нападом на институције предсједника и Владе с циљем да се овај изборни мандат заврши хаосом како би се у нови изборни мандат ушло у нестабилној атмосфери да би мешетари остварили своје циљеве и одвели Републике Српску у ко зна којем правцу.
"У томе је била потпуна синхронизација Кристијана Шмита, Суда и Тужилаштва БиХ Уставог суда БиХ, те дијела међународне заједнице. Нису успјели, јер је брана свему томе био народ који је препознао оне политике које бране уставни поредак Српске и које ће то радити још жешће", рекао је Каран.
Он је оцијенио да су сви напади током протекли 30 година ојачали Српску, те истакао да је веома важно што је кроз ту борбу ојачала патриотска свијест младих који ће је још боље и јаче штитити.
Каран је навео да у нападима предњаче Савјет за спровођење мира, ОХР, Уставни суд БиХ, те Суд и Тужилаштво БиХ који немају свој уставни основ, као и да су многе интервенције високих представника оставиле доста тога, али да ће Српска наставити да се бори.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму