Посјета руске делегације - наставак сарадње и блиских односа братских народа

Аутор:Весна Азић
Руска принципијелна подршка Дејтонском мировном споразуму датира посебно посљедњих година захваљујући сарадњи предсједник СНСД-а Милорада Додика и предсједника Руске Федерације Владимира Путина.
Русија је препознала његово урушавање. Знају да све то иде на штету Републике Српске, каже предсједник Републике Српске Синиша Каран. Управо зато, како каже, стали су одбрану Српске.
"Ми смо данас поново кроз наш разговор рекли да је Република Српска посвећена политици мира, дијалога и сарадње. И у том смислу поред свих наших пријатељских односа заправо то што цијените статус Републике Српске и нашег народа, то посебно цијенимо. Ово је вријеме када смо скупа потврдили наше добре односе и нашли простора да их и даље унапређујемо", рекао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Увјерио је Грушко српске колеге да је Русија гарант Дејтонског споразума. Причало се и о утицају међународне заједнице и зграде ОХР-а. Нико "из вана" не може да намеће вољу народима у БиХ, каже Грушко. Народи могу и морају сами да одређују како граде и како желе да граде међусобне односе да би служили њиховом интересу.
"Ми смо истакли такође да илегални заобилазак СБ УН и постављање Кристијана Шмита за високог представника драстично је погоршало вишегодишње напоре у БиХ и наредни пут су доказали да западни експерименти са спољњим управљањем не води ничему добром у земљи", истакао је замјеник министра иностраних послова Русије Александар Грушко.
Подршка је обострана, каже први човјек СНСД-а. Русија посљедњих година примјећује невиђену активност НАТО-а дуж својих западних граница. Република Српска није, и како каже Додик, неће дати свој глас за увођење санкција Руској Федерацији. Немамо ни намјеру да се учлањујемо у НАТО и водимо политику војне неутралности. Посјета показује висок степен разумијевања по свим питањима које су током времена изградиле ове земље.
"Ми смо веома захвални руској страни што је годинама била на страни Дејтона. Ставови које износе везано за Дејтонски споразум нису навијање за било кога. Они су принципијелни, засновани на подршци међународном праву и подршке уговору који донесу", истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Српска је посвећена миру, дијалогу и сарадњи. Овакве односе треба развијати. Они ће послије данашњег састанка добити нови замах, каже Милорад Додик који је и на неки начин и започео традицију његовања добрих српско-руских односа.
