Рок 10 дана: Укида се исплата пензије путем пуномоћи дате Фонду ПИО

21.04.2026 19:04

Од 1. маја ове године укида се исплата пензије путем пуномоћи дате Фонду за пензионо и инвалидско осигурање Српске.

Како су раније саопштили из овог фонда, корисницима који до 30. априла 2026. не промијене начин исплате пензије, исплата ће бити привремено обустављена. Тако ће бити све до регулисања начина исплате и усклађивања података са важећим прописима.

Из Фонда ПИО су раније саопштили да је, у оквиру акције архивирања пуномоћи, спроведене током 20 дана, а почетком фебруара, евидентирано укупно 2.339 корисника права.

Оне који нису промијенили начин исплате пензије, позвали су да то ураде најкасније до 30. априла 2026. године. Тачније, да регулишу начин исплате пензије отварањем рачуна у пословној банци или опред‌јељењем за исплату путем поште, у ком случају ће лично регулисати пословни однос са надлежним поштанским оператором.

"Апелујемо на кориснике који имају пријављено боравиште у Републици Српској, а живе у иностранству, да свој статус ускладе са одредбама члана Закона о пребивалишту и боравишту држављана БиХ", поручили су раније из Фонда ПИО.

