Од контрола увоза у буџет Српске уплаћено 1,4 милиона КМ

У буџет Републике Српске од контрола увоза је уплаћено 1.442.200 КМ, а забрањен је увоз 10 пошиљки, саопштено је из републичког Инспектората.
Инспектори су у првом кварталу у спољнотрговинском надзору приликом увоза извршили 31.047 контрола пошиљки различитих врста роба хране, сјемена, садног материјала, предмета опште употребе, течних нафтних горива.
За потребе лабораторијског испитивања узето је 1.548 узорака, од чега је код 10 пошиљки утврђено да не испуњавају прописане параметре, због чега је забрањен њихов увоз.
У 13 инспекцијских сектора у унутрашњем промету извршено је 6.637 контрола, док су у 1.863 контроле или 28 одсто случајева утврђени пропусти у раду контролисаних привредних субјеката.
По том основу изречене су 962 управне мјере ради отклањања утврђених пропуста, од чега је 100 мјера забране, које су се односиле на забрану обављања нерегистроване дјелатности, употребе неверификованих мјерила, промета непотпуно декларисане робе.
Због почињених прекршаја издато је 1.118 прекршајних налога у вриједности од 2.106.050 КМ.
Значајан дио капацитета утрошен је на поступање по пријавама грађана, те других органа и правних лица, по ком основу су извршене 1.754 ванредне контроле, од чега је 32 одсто било основано и са утврђеним неправилностима.
По основу уговора о раду контролисано је 4.100 радника затечених на раду код послодавца, од чега 57 радника није имало закључен уговор о раду и нису били пријављени на обавезне видове осигурања.
Одузето је и 290 метара кубних шумских дрвних сортимената чија се вриједност процјењује на 27.973 КМ.
Шумски дрвни сортименти су одузети на постројењима за примарну прераду дрвета и у промету, јер је контролама утврђено да нису жигосани, обројчени, или недостају пратећи отпремни искази, што указује на то да је ријеч о бесправној сјечи.
Због истеклог рока употребе, измијењених сензорних својстава, те неадекватних декларација, уништено је око 2.480 килограма прехрамбених намирница меса, производа од меса, освјежавајућих пића, кондиторских и млијечних производа.
За потребе контроле квалитета течних нафтних горива у малопродаји узето је 377 узорака за лабораторијску анализу, од чега су у три случаја утврђена одступања, прено Срна
