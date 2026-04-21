Кредити Наше банке који прате стварне потребе грађана – јасни услови и брза реализација!

У тренутку када грађани све више траже сигурност, једноставност и јасно дефинисане услове приликом доношења финансијских одлука, Наша банка а.д. Бања Лука наставља да развија кредитна рјешења која су прилагођена стварним животним потребама клијената.

У фокусу понуде су ненамјенски и замјенски кредити у износу до 50.000 КМ, са роком отплате до 120 мјесеци, који омогућавају реализацију различитих планова – од уређења дома до рефинансирања постојећих обавеза. Услови су транспарентни, уз конкурентне каматне стопе и прегледну структуру трошкова, што клијентима омогућава доношење информисаних одлука.

За рјешавање стамбеног питања, клијентима су доступни стамбени кредити до 500.000 КМ, са роком отплате до 240 мјесеци. Ови кредити намијењени су куповини, изградњи или адаптацији некретнине, уз могућност прилагођавања услова у складу са индивидуалним потребама и финансијским могућностима.

Понуда укључује и потрошачке кредите до 20.000 КМ, као и ауто кредите до 150.000 КМ, уз фиксне каматне стопе током цијелог периода отплате, чиме се обезбјеђује додатна сигурност и предвидивост у планирању личних финансија.

Посебна предност за клијенте је једноставан приступ информацијама и бржи процес аплицирања. Путем кредитног калкулатора могуће је добити информативан преглед мјесечне рате, док је процес подношења захтјева додатно поједностављен и доступан и онлине.

Наша банка располаже развијеном мрежом пословница широм Републике Српске, гдје клијенти могу добити стручну подршку у свим фазама – од избора производа до реализације кредита.

„Наш приступ заснива се на јасним и разумљивим условима, доступности и брзини. Циљ нам је да клијент тачно зна шта добија и да цијели процес буде једноставан и ефикасан“, истичу из Наше банке.

Кроз континуирано унапређење производа и услуга, Наша банка потврђује опредијељеност да буде поуздан финансијски партнер грађанима у доношењу важних животних одлука.

