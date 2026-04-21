Могао би достићи рекордне цијене: Када треба куповати пелет?

Пред нову сезону гријања стижу упозорења – пелет би у БиХ могао би достићи рекордне цијене, а не искључују се ни несташице. Шта стоји иза ових најава, колико ће грађани морати издвојити за огрев и да ли је вријеме за куповину већ сада?
Представник произвођача пелета у БиХ Горан Ивановић рекао је за РТРС да постоје проблеми са сировином, али да пелета има довољно.
- Цијене су пристојне, али најављује се притисак на цијене због енергетске кризе у ЕУ - рекао је Ивановић.
Истакао је да је најбоље почети набављати пелет одмах, јер се не зна шта ће бити у будућности.
- Може доћи и до несташице, јер како сам рекао, постоје проблеми са сировином - изјавио је он.
Нагласио је да грађани не требају чекати.
- Када купите на вријеме, можете бирати и квалитет. Касније углавном буде доступан само лош квалитет - изјавио је Ивановић.
Коментарисао је и тржиште.
- Преко 90 одсто је домаће тржиште, а извоз није значајан - јасан је Ивановић.
Најавио је и разговоре са представницима Шума Српске.
- Разговараћемо о питању сировине - додао је Ивановић.
