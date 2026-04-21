Свијет са више нуклеарних сила био би изузетно опасан, ево и зашто

АТВ
21.04.2026 07:33

Фото: Markus Distelrath/Pexels

Повећање броја држава које посједују нуклеарно оружје учинило би свијет много опаснијим мјестом за живот и такав сценарио треба избјећи, изјавио је генерални директор Међународна агенција за атомску енергију Рафаел Гроси.

„Све то ме забрињава, јер сматрам да би свијет са 20 или више нуклеарних сила био изузетно опасан“, рекао је он, преносе медији.

Гроси је могућу нуклеарну трку у наоружању назвао својом „најгором ноћном мором“.

„У једном тренутку видјећемо пукотину у систему. Тада ће почети ланчана реакција. То је веома крхка ситуација“, додао је.

Он је истакао да се тренутно у неколико земаља Европе, Мале Азије и Далеког истока јавно расправља о могућности поседовања нуклеарног оружја. Према његовим ријечима, ради очувања међународне стабилности неопходно је спријечити урушавање режима неширења нуклеарног оружја.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворног текста на порталу atvbl.rs.

