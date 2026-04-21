Свијет са више нуклеарних сила био би изузетно опасан, ево и зашто

Повећање броја држава које посједују нуклеарно оружје учинило би свијет много опаснијим мјестом за живот и такав сценарио треба избјећи, изјавио је генерални директор Међународна агенција за атомску енергију Рафаел Гроси.
„Све то ме забрињава, јер сматрам да би свијет са 20 или више нуклеарних сила био изузетно опасан“, рекао је он, преносе медији.
Гроси је могућу нуклеарну трку у наоружању назвао својом „најгором ноћном мором“.
„У једном тренутку видјећемо пукотину у систему. Тада ће почети ланчана реакција. То је веома крхка ситуација“, додао је.
Он је истакао да се тренутно у неколико земаља Европе, Мале Азије и Далеког истока јавно расправља о могућности поседовања нуклеарног оружја. Према његовим ријечима, ради очувања међународне стабилности неопходно је спријечити урушавање режима неширења нуклеарног оружја.
