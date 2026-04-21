Начелник војске: Руске снаге незадрживо се крећу ка два кључна града

Аутор:АТВ
Коментари:0
Начелник Генералштаба руске војске Валериј Герасимов изјавио је да је Луганска Народна Република ослобођена и да се офанзива одвија у свим правцима.
Јединице руске војске активно се крећу у правцу Славјанска и Краматорска.
Оне се налазе на 12, односно седам километара од источних периферије тих градова.
Герасимов је био у инспекцији јединица групе "Југ".
"У периоду март-април руска војска је ослободила 34 насеља и око 700 квадратних километара територије", рекао је он.
Према ријечима Герасимова, украјинска војска покушава да заустави офанзиву руских снага. У периоду фебруар-март Украјинци су изгубили три хиљаде војника и више од 160 јединица технике.
"Команда украјинске војске у покушају да сакрије неуспјехе у фебруару и марту спроводи информативну кампању, тврдећи да је повратила 480 квадратних километара територије", навео је Герасимов, а преноси Спутњик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
09
02
09
00
08
56
08
56
08
43
Тренутно на програму