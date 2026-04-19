Песков: Брисел би нашао начин да деблокира помоћ Кијеву, са Орбаном или без њега

19.04.2026 17:09

Портпарол Кремља
Фото: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Европска унија би пронашла начин да деблокира 90 милијарди евра војне помоћи Украјини без обзира на то да ли је Виктор Орбан остао на мјесту мађарског премијера или не, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"На овај или онај начин они би деблокирали тај новац. Са Орбаном или без њега", рекао је Песков одговарајући на питање да ли би деблокирање средстава могло погоршати односе са ЕУ.

Он је додао да у том погледу не треба гајити никакве илузије, преноси Срна.

