Песков: Брисел би нашао начин да деблокира помоћ Кијеву, са Орбаном или без њега

Аутор:АТВ
Коментари:0
Европска унија би пронашла начин да деблокира 90 милијарди евра војне помоћи Украјини без обзира на то да ли је Виктор Орбан остао на мјесту мађарског премијера или не, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"На овај или онај начин они би деблокирали тај новац. Са Орбаном или без њега", рекао је Песков одговарајући на питање да ли би деблокирање средстава могло погоршати односе са ЕУ.
Он је додао да у том погледу не треба гајити никакве илузије, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
37 мин0
Свијет
38 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
28
17
24
17
21
17
09
17
00
Тренутно на програму