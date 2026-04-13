Песков: Брисел ће дати Кијеву 90 милијарди евра

ЕУ ће на крају донијети одлуку да прослиједи Кијеву 90 милијарди евра, након побједе опозиционе странке Тиса на парламентарним изборима у Мађарској, оцијенио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је, међутим, нагласио да резултат избора неће утицати на развој догађаја у сукобу Русије и Украјине, јер су то двије одвојене ствари.
"Не видимо било какву повезаност између те двије ствари", рекао је Песков.
Мађарска је током мандата премијера Виктора Орбана у више наврата блокирала нови зајам Украјини у износу од 90 милијарди евра.
Тиса је јуче освојила већину мандата на парламентарним изборима у Мађарској.
Лидер Тисе Петер Мађар изјавио је јуче након затварања бирачких мјеста да ће Мађарска бити снажан савезник ЕУ и НАТО-а.
Очекује се да лидер Тисе Петер Мађар буде именован за премијера почетком маја.
