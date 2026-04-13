Песков: Брисел ће дати Кијеву 90 милијарди евра

13.04.2026 13:56

Песков: Брисел ће дати Кијеву 90 милијарди евра
Фото: Танјуг/АП

ЕУ ће на крају донијети одлуку да прослиједи Кијеву 90 милијарди евра, након побједе опозиционе странке Тиса на парламентарним изборима у Мађарској, оцијенио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је, међутим, нагласио да резултат избора неће утицати на развој догађаја у сукобу Русије и Украјине, јер су то двије одвојене ствари.

"Не видимо било какву повезаност између те двије ствари", рекао је Песков.

Мађарска је током мандата премијера Виктора Орбана у више наврата блокирала нови зајам Украјини у износу од 90 милијарди евра.

полиција хрватска

Хроника

Младић из БиХ упуцан у главу и стомак у Загребу: Нови детаљи убиства

Тиса је јуче освојила већину мандата на парламентарним изборима у Мађарској.

Лидер Тисе Петер Мађар изјавио је јуче након затварања бирачких мјеста да ће Мађарска бити снажан савезник ЕУ и НАТО-а.

Очекује се да лидер Тисе Петер Мађар буде именован за премијера почетком маја.

Више из рубрике

Илустрација - Паре

Свијет

Породица поклања 16 милиона евра: Одричу се богатства, а ово је услов

3 ч

0
Петер Мађар

Свијет

Огласио се Петер Мађар: Шта је поручио Москви

7 ч

0
Прогноза из Москве: Изборни исход у Мађарској као увертира за крај ЕУ

Свијет

Прогноза из Москве: Изборни исход у Мађарској као увертира за крај ЕУ

7 ч

0
Бијела кућа у Вашингтону.

Свијет

Огласили се из Бијеле куће: Ово су црвене линије са Ираном

7 ч

0

Почела двострука блокада Хормушког мореуза: Бродови без одобрења САД ризикују запљену

Скандал тресе Шпанију: Подигнута оптужница против супруге Педра Санчеза

Уз овај заборављени трик наших бака имаћете саксије пуне цвијећа

Да ли је Ђоковић завршио са тенисом? Ево шта каже најбољи тенисер свих времена

Бивши батлер открио како се Ендру понашао иза затворених врата: "Нико није хтио да буде у његовој близини"

