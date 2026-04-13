Породица поклања 16 милиона евра: Одричу се богатства, а ово је услов

Аутор:АТВ
Коментари:0
Отац, мајка и двоје дјеце који заједно располажу са богатством већим од 15 милиона швајцарских франака (око 16 милиона евра) одлучили су да овај новац поклоне.
Умјесто да уживају у луксузном животу, ова швајцарска породица одлучила је да уради нешто потпуно другачије и да готово сав свој новац - донирају. Према писању швајцарског листа Блицк, који је разговарао са породицом, одлука није донијета преко ноћи, већ је резултат дугог промишљања о вриједностима, одговорности и будућности планете.
Мајка (64), која ради као медицинска сестра, признаје да јој је новац одувијек стварао нелагоду. Одрасла је у скромној пољопривредној породици са десеторо деце, где су животни услови били једноставни, али јасни у моралним вриједностима.
Хроника
"Када би недјељом богати пролазили спортским аутомобилима, ми бисмо окретали главу, присетила се. Слика имућних људи, које назива "богаташима", остала јој је дубоко урезана. Управо зато, каже, богатство које је њен супруг унио у брак никада није доживљавала као нешто што заиста припада њиховој породици.
Супруг, архитекта друге генерације, наслиједио је новац након смрти свог оца. Иако је одрастао у материјално стабилним условима у великој кући и уз дадиљу, он истиче да његова породица није живјела раскошно.
"Отац је увијек носио исту одјећу, а на одморе смо ишли као и моји школски другови", рекао је.
Након што је наслиједио богатство одлучио је да са својом породицом живи нормално, па је новац је углавном остао нетакнут на рачуну.
Родитељи су дјеци открили размере породичног богатства тек када су постали млади одрасли људи.
"Тај износ ме је шокирао", признала је 29-годишња ћерка.
Иако породица посједује кућу на доброј локацији у источној Швајцарској, викендицу у Валеу и омогућила је дјеци путовања, свјесно су одлучили да избјегну луксузни начин живота.
Идеја о донирању богатство почела је да се развија пре око три године. Породица је и раније осјећала потребу да новац искористи за нешто смислено, али кључни подстицај дошао је од ћерке током студија.
"Када сам схватила размјере климатске кризе и кризе биодиверзитета, постало ми је јасно да више не можемо да чекамо. Морамо да дјелујемо", рекла је млада научница која се бави животном средином.
Њен 31-годишњи брат дели исте вриједности, иако признаје да је у почетку имао дилеме:
"Размишљао сам шта ако се догоди несрећа или болест", признао је он.
Како би донијели одлуку која ће одговарати свим члановима породице, више од годину дана састајали су се са професионалним саветником. Процес је био дискретан, а за њихову намјеру знају само најближи пријатељи, док је сама породица инсистирала на анонимности.
"Не желим да ме свуда препознају као особу која се одрекла милиона", објаснила је ћерка.
Први конкретан корак већ је дефинисан: до краја 2026. године планирају да донирају око 1,5 милиона франака швајцарској фондацији која подржава пројекте заштите климе. То је тек почетак, а додатне донације су у припреми.
Породица ће задржати некретнине и део средстава за сигурну будућност дјеце и пензију родитеља, али остатак богатства желе готово у потпуности да поклоне.
"Једино чега се одричемо јесте могућност луксузног живота, а то је нешто што у данашњем свијету сматрам потпуно непримјереним", закључила је ћерка, преноси Феникс магазин.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч2
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
8 ч0
Најновије
Најчитаније
17
20
17
11
17
01
16
53
16
53
Тренутно на програму