У животној опасности дјевојка повријеђена у удесу, возачу одређен притвор

Аутор:

АТВ
13.04.2026 13:06

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Дјевојка стара 18 година, која је тешко повријеђена у саобраћајној несрећи која се догодила прије два дана у алексиначком селу Доњи Адровац, у стању је животне угрожености, саопштио је Универзитетски Клинички центар Ниш.

Како је наведено, дјевојка има озбиљну мултитрауму, хируршки је збринута, налази се у јединици интензивног лијечења и прикључена је на механичку вентилацију.

У саобраћајној несрећи која се догодила у суботу око 4.45 сати у селу Доњи Јадровац код Алексинца погинула је девојка (18), док су возач и још један путник превезени у Општу болницу у Алексинцу, а једна путница у УКЦ у Нишу.

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Нишу ухапшен је Д.Т. (23) због тешког дјела против безбједности јавног саобраћаја.

Он се сумњичи да је управљајући возилом марке опел алексиначких регистарских ознака слетио са пута и ударио најприје у бетонску стазу, а затим у бетонски стуб након чега је осамнаестогодишња путница преминула.

Тестирањем је утврђено да је Д.Т. управљао возилом са 1,14 промила алкохола у крви и под утицајем бензодиазепина.

Осумњичени је приведен вишем јавном тужиоцу у Нишу, а након саслушања, по приједлогу вишег јавног тужиоца, судија му је одредио притвор до 30 дана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

