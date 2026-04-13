У животној опасности дјевојка повријеђена у удесу, возачу одређен притвор

Дјевојка стара 18 година, која је тешко повријеђена у саобраћајној несрећи која се догодила прије два дана у алексиначком селу Доњи Адровац, у стању је животне угрожености, саопштио је Универзитетски Клинички центар Ниш.
Како је наведено, дјевојка има озбиљну мултитрауму, хируршки је збринута, налази се у јединици интензивног лијечења и прикључена је на механичку вентилацију.
У саобраћајној несрећи која се догодила у суботу око 4.45 сати у селу Доњи Јадровац код Алексинца погинула је девојка (18), док су возач и још један путник превезени у Општу болницу у Алексинцу, а једна путница у УКЦ у Нишу.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Нишу ухапшен је Д.Т. (23) због тешког дјела против безбједности јавног саобраћаја.
Он се сумњичи да је управљајући возилом марке опел алексиначких регистарских ознака слетио са пута и ударио најприје у бетонску стазу, а затим у бетонски стуб након чега је осамнаестогодишња путница преминула.
Тестирањем је утврђено да је Д.Т. управљао возилом са 1,14 промила алкохола у крви и под утицајем бензодиазепина.
Осумњичени је приведен вишем јавном тужиоцу у Нишу, а након саслушања, по приједлогу вишег јавног тужиоца, судија му је одредио притвор до 30 дана.
