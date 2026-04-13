Пријетили клањем због два помјерена коца од ограде

13.04.2026 12:46

Фото: Unsplash

Општински суд у Високом потврдио је опужницу против Х.А. и Х.Ј. која их терети да су једном мушкарцу, који је на њиховој парцели помјерио два коца од ограде, пријетили клањем.

Све се, како тврде из Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона, дешавало 7. фебруара 2026. године око 22 сата.

Вожња шумским путем

Физички су, како их терете, напали Х.Е., који се заједно са кћерком у свом возилу кретао шумским путем, те се, враћајући се кући, зауставио на парцели у власништву Х.Ј. и Х.А. Покушао је, наведено је, да окрене своје возило, па након што није успио, изашао је и извадио два дрвена коца која су преграђивала парцелу.

Сјекира и нож

"У том тренутку су му пришли Х.А. и Х.Ј. и напали га на начин да су га оборили на земљу, с тим што је Х.А. у својој руци имао сјекиру, а Х.Ј. нож, те су му те предмете стављали на врат пријетећи му да неће отићи жив, те да ће га заклати и да га чекају већ три мјесеца", наведено је у оптужници.

Све је то, како се додаје, из паркираног возила посматрала малољетна кћерка Х.Е.

Како је потврђено "Независним новинама", ниједан од оптужених није раније осуђиван.

