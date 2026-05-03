Голман Никола Јовановић доживио срчани удар, преминуо на путу до болнице

Српски фудбал задесила је нова трагедија. Фудбалски клуб Читлук из Горњег Степоша у близини Крушевца, објавио је да је голман Никола Јовановић доживио срчани удар.
То се догодило на полувремену утакмице Прве расинске окружне лиге.
Јовановићу је позлило на полувремену, борили су се за његов живот, али је смрт констатована на путу од Горњег Степоша до болнице у Крушевцу. Нажалост, није успио да добије најбитнију битку...
"Поштовани пратиоци и љубитељи ФК Читлука, са великом тугом вас обавјештавамо да нас је заувијек напустио наш голман Никола Јовановић Дота. Нешто што је дјеловало да ће бити обично суботње поподне на стадиону у Горњем Степошу претворило се у ноћну мору. На полувремену му је најприје позлило, па је касније преминуо. Дота, почивај у миру. Нека те анђели чувају", наводи се у саопштењу клуба.
