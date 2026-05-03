Logo
Large banner

Голман Никола Јовановић доживио срчани удар, преминуо на путу до болнице

Аутор:

АТВ
03.05.2026 15:02

Коментари:

0
Голман Никола Јовановић доживио срчани удар, преминуо на путу до болнице
Фото: FK Čitluk

Српски фудбал задесила је нова трагедија. Фудбалски клуб Читлук из Горњег Степоша у близини Крушевца, објавио је да је голман Никола Јовановић доживио срчани удар.

То се догодило на полувремену утакмице Прве расинске окружне лиге.

Јовановићу је позлило на полувремену, борили су се за његов живот, али је смрт констатована на путу од Горњег Степоша до болнице у Крушевцу. Нажалост, није успио да добије најбитнију битку...

"Поштовани пратиоци и љубитељи ФК Читлука, са великом тугом вас обавјештавамо да нас је заувијек напустио наш голман Никола Јовановић Дота. Нешто што је д‌јеловало да ће бити обично суботње поподне на стадиону у Горњем Степошу претворило се у ноћну мору. На полувремену му је најприје позлило, па је касније преминуо. Дота, почивај у миру. Нека те анђели чувају", наводи се у саопштењу клуба.

(Фактор.ба)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Никола Јовановић Дота

голман

срчани удар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аргентински голман добио озбиљну суспензију

Фудбал

Аргентински голман добио озбиљну суспензију

3 д

0
Никола Ћетковић, голман ФК Борац

Фудбал

Никола Ћетковић за АТВ о повратку међу стативе: Живот ми је био угрожен, нисам мислио на фудбал

5 д

0
Урнебесан кикс голмана из Турске насмијао цијели свијет

Фудбал

Цијели свијет се смије урнебесном киксу голмана

1 седм

0
Александер Манингер на представљању у Ливерпулу

Фудбал

Погинуо некадашњи голман Јувентуса и Ливерпула

2 седм

0

Више из рубрике

Кристијано Роналдо

Фудбал

Кристијано Роналдо најавио крај каријере

3 ч

0
Бекер: Напићу Џеку, попиће пуно пива и шљивовица и онда ћу завршити његов останак у Шалкеу

Фудбал

Бекер: Напићу Џеку, попиће пуно пива и шљивовица и онда ћу завршити његов останак у Шалкеу

6 ч

0
Легендарни фудбалер потпуно непрепознатљив након завршетка каријере: Да ли знате о коме се ради?

Фудбал

Легендарни фудбалер потпуно непрепознатљив након завршетка каријере: Да ли знате о коме се ради?

1 д

0
Бранко Радујко

Фудбал

Бранко Радујко за АТВ: Вјерујемо у успјех са Вељком Пауновићем

1 д

0

  • Најновије

16

15

Песков: Цијене нафте порашће још више

16

12

Брод са 1.9 милиона барела иранске нафте неопажено прошао поред америчке морнарице

16

06

Мбапе направио сцену на тренингу, сукоб с Арбелоом открио нове пукотине у Реалу

16

00

"Није био насилан раније, нешто га је сигурно испровоцирало": Подивљали слон убио човјека, бацао аутомобиле и чупао стабла

15

53

Стари телефони остају без Вотсапа: Јесте ли међу њима?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner