Бекер: Напићу Џеку, попиће пуно пива и шљивовица и онда ћу завршити његов останак у Шалкеу

Фудбалер Шалкеа Тимо Бекер након повратка "Рудара" у Бундеслигу говорио је о томе како планира убиједити Едина Џеку да остане у Гелзенкирхену.
Џеко је током зиме стигао из Фиорентине и брзо се показао као један од најважнијих играча у екипи, дајући велики допринос повратку Шалкеа у елитни ранг.
У девет наступа постигао је шест голова и додао три асистенције, чиме је имао значајну улогу у успјеху свог тима. У клубу постоји јасна жеља да Џеко остане и наредне сезоне, што је потврдио и Бекер.
- За то питање сам ја данас најбоља особа јер ћу га данас стварно добро напити. Он ће стварно попити пуно пива и можда и неколико шљивовица и онда ћу "завршити" његов останак у клубу - рекао је Бекер, а преноси Аваз.
Feierbiest TImo Becker! 🎊🍻#SkyBundesliga #2Bundesliga #S04 pic.twitter.com/pFLDQhLdMt— Sky Sport (@SkySportDE) May 2, 2026
