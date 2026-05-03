Бекер: Напићу Џеку, попиће пуно пива и шљивовица и онда ћу завршити његов останак у Шалкеу

Фото: Tanjug / AP / Armin Durgut

Џеко је током зиме стигао из Фиорентине и брзо се показао као један од најважнијих играча у екипи, дајући велики допринос повратку Шалкеа у елитни ранг.

У девет наступа постигао је шест голова и додао три асистенције, чиме је имао значајну улогу у успјеху свог тима. У клубу постоји јасна жеља да Џеко остане и наредне сезоне, што је потврдио и Бекер.

- За то питање сам ја данас најбоља особа јер ћу га данас стварно добро напити. Он ће стварно попити пуно пива и можда и неколико шљивовица и онда ћу "завршити" његов останак у клубу - рекао је Бекер, а преноси Аваз.