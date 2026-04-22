АТВ
22.04.2026 08:55

Нијемци открили: Џеко покидао лигаменте рамена
Фото: Tanjug/AP/Petros Karadjias

Угледни њемачки лист Спорт Билд открио је да је повреда Едина Џеке заправо била много гора него што је објављено у јавности, али да ће бити и више него спреман за наступ на Свјетском првенству.

Спорт Билд преноси да је Џекина повреда била јако тешка. Заправо, не само да се повриједио, већ су му пукли и лигаменти на рамену.

Повреда се догодила у 120. минути финала баража за одлазак на Свјетско првенство између БиХ и Италије.

Џеко ће бити спреман за Мундијал, а томе у прилог иде писање Билда, који каже да процес оздрављења напредује према плану и да Џеко може почети с лаганим тренинзима трчања.

Шалке очекује да ће Џеко бити доступан за дуел против Нирберга 9. маја, а постоји могућност и да конкурише за наступ против Фортуне, који је на распореду 2. маја, али ту клуб можда неће ништа ризиковати.

То значи да ће капитен репрезентације БиХ бити потпуно спреман да обави пуне припреме са Змајевима уочи наступа на Свјетском првенству, преноси Кликс.

