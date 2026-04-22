Нијемци открили: Џеко покидао лигаменте рамена

Угледни њемачки лист Спорт Билд открио је да је повреда Едина Џеке заправо била много гора него што је објављено у јавности, али да ће бити и више него спреман за наступ на Свјетском првенству.
Спорт Билд преноси да је Џекина повреда била јако тешка. Заправо, не само да се повриједио, већ су му пукли и лигаменти на рамену.
Повреда се догодила у 120. минути финала баража за одлазак на Свјетско првенство између БиХ и Италије.
Laut [Sport Bild] war Edin Dzekos Schulterverletzung schlimmer als zunächst erwartet - ein Band war sogar gerissen.— SchalkeZone (@SchalkeZone) April 22, 2026
Aber: Der Heilungsprozess läuft nach Plan, Dzeko kann schon wieder Lauftraining absolvieren.
Der #S04 rechnet damit, dass Dzeko gegen Nürnberg wieder zur… pic.twitter.com/sxnzWWRu4Z
Џеко ће бити спреман за Мундијал, а томе у прилог иде писање Билда, који каже да процес оздрављења напредује према плану и да Џеко може почети с лаганим тренинзима трчања.
Шалке очекује да ће Џеко бити доступан за дуел против Нирберга 9. маја, а постоји могућност и да конкурише за наступ против Фортуне, који је на распореду 2. маја, али ту клуб можда неће ништа ризиковати.
То значи да ће капитен репрезентације БиХ бити потпуно спреман да обави пуне припреме са Змајевима уочи наступа на Свјетском првенству, преноси Кликс.
