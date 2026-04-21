Партизан одбијен – нема лиценце за Европу?

АТВ
21.04.2026 08:26

Фото: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

ФК Партизан није добио лиценцу за УЕФА такмичења.

Већ неко вријеме траје драма ФК Партизан и мониторинга па се причало о потенцијалном губитку лиценце за европска такмичења.

Како сазнаје Спортклуб Партизан је одбијен у првом степену од стране надлежне комисије Фудбалског савеза Србије.

"Према вијестима са лица мјеста, Партизанова документација има неколико пропуста. Наводно, ријеч је о детаљима везаним за финансије и пробијању појединих рокова. Комисија за лиценцирање, сљедећи детаљно упутства, донијела је негативну одлуку. Партизану остаје могућност жалбе другостепеном органу у поступку лиценцирања. Одлука комисије за жалбе, под условом да из Хумске стигне конкретан приговор, могла би да се очекује тек у мају", наводи поменути портал.

Партизан је одређене финансијске проблеме успио да ријеши у марту и доставио пријаву ФСС и УЕФА због лиценце.

Продали су Андреја Костића Милану и зарадили 3,5 милиона евра, али то није било довољно.

Обезбиједили су још 1,2 милиона долара и ипак ни то није било довољно да се мука преброди, јер како тренутно ствари стоје Партизан нема УЕФА лиценцу.

