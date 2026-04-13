Суспендован КК Партизан?

КК Партизан нашао се под санкцијом ФИБА због неизмирених обавеза према Кевину Пантеру, пишу медији.
Кошаркашки клуб Партизан нашао се под санкцијом међународних кошаркашких институција, пошто је због неизмирених обавеза према бившем капитену Кевин Пантер добио забрану регистровања нових играча, преноси "Eurohoops".
Како преноси овај специјализовани портал, црно-бијели дугују Пантеру износ од 170.000 евра, што је довело до реакције Кошаркашког арбитражног трибунала (БАТ), који је изрекао мјеру забране трансфера.
