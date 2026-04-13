Велико признање: Душан Алимпијевић најбољи тренер Еврокупа

13.04.2026 17:30

Велико признање: Душан Алимпијевић најбољи тренер Еврокупа
Фото: Anadolu/Filip Stevanovic

Тренер кошаркаша "Бешикташа" и селектор репрезентације Србије Душан Алимпијевић проглашен је за најбољег тренера Еврокупа за сезону 2025/26, објављено је данас на сајту такмичења.

Алимпијевић је ове сезоне са "Бешикташом" у Еврокупу забиљежио 16 побједа и пет пораза, а турска екипа ће играти у финалу против "Буржа".

У избору за најбољег тренера иза Алимпијевића су остали Фредерик Фату из "Буржа", Ердем Џан из "Турк Телекома" и Звездан Митровић из "Цедевита Олимпије".

Селектор Србије претходно је у сезони 2021/22 био проглашен за најбољег тренера када је са "Бурсом" стигао до финала Еврокупа.

"Бешикташ" и "Бурж" ће 22. априла играти прву утакмицу финала Еврокупа у Истанбулу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

