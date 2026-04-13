Велико признање: Душан Алимпијевић најбољи тренер Еврокупа

Тренер кошаркаша "Бешикташа" и селектор репрезентације Србије Душан Алимпијевић проглашен је за најбољег тренера Еврокупа за сезону 2025/26, објављено је данас на сајту такмичења.
Алимпијевић је ове сезоне са "Бешикташом" у Еврокупу забиљежио 16 побједа и пет пораза, а турска екипа ће играти у финалу против "Буржа".
У избору за најбољег тренера иза Алимпијевића су остали Фредерик Фату из "Буржа", Ердем Џан из "Турк Телекома" и Звездан Митровић из "Цедевита Олимпије".
Селектор Србије претходно је у сезони 2021/22 био проглашен за најбољег тренера када је са "Бурсом" стигао до финала Еврокупа.
"Бешикташ" и "Бурж" ће 22. априла играти прву утакмицу финала Еврокупа у Истанбулу.
