Јокић за 18 минута постигао фантастичан резултат

Никола Јокић је постигао 23 поена у првом полувремену своје 65. утакмице у сезони
Јокић је званично стекао право на НБА награде, док су Денвер Нагетси у недјељу увече савладали Сан Антонио Спарсе резултатом 128:118 и тако осигурали трећу позицију у Западној конференцији.
Денвер је имао седморицу двоцифрених играча, а предњачили су Џулијан Стротер са 25 поена и Јонас Валанчијунас, који је забиљежио дабл-дабл учинак од 16 поена и 11 скокова.
Јокић је пресједио читаво друго полувријеме, а за 18 минута и 15 секунди на паркету шутирао је 7/12 из игре, уз осам скокова, две асистенције и једну блокаду.
Диерун Фокс је предводио Сан Антонио са 24 поена, чиме је прекинут низ од три узастопне победе Спарса. Стефон Касл је додао 10 поена, 11 скокова и девет асистенција у свом повратку на терен након двомеч паузе због болова у лијевом стопалу.
Ол-стар звезда Спарса, Виктор Вембањама, који је право на награде стекао у претходном мечу, пропустио је овај дуел јер се опоравља од контузије ребра.
Никола Јокић је првобитно био упитан за овај меч због повреде десног зглоба, али је ушао у финале регуларног дијела сезоне са 64 одигране утакмице. НБА правила налажу да играчи морају наступити у најмање 65 мечева како би били у конкуренцији за МВП признање, Ол-НБА поставе или титулу дефанзивца године.
Лига дозвољава два изузетка гдје се мечеви са минутажом између 15 и 19:59 минута рачунају као званични, а Никола Јокић је имао један преостали изузетак.
Денвер (54-28) ће у првој рунди плеј-офа угостити шестопласирану Минесоту (48-33). Сан Антонио ће, пак, играти против седмог носиоца који ће бити познат након првог меча плеј-ин турнира.
Нагетси су направили серију од 22:0 почетком друге четвртине, оставивши Сан Антонио без поена пуних осам минута и 45 секунди, чиме су изградили предност од 63:40. Јокић је у тој деоници постигао 11 поена, док је Кертис Џоунс додао 10, пише Спортал.
Џонс је меч завршио са 13 поена. Руки Спарса, Картер Брајант, забиљежио је 13 поена, укључујући и једно закуцавање преко Јокића, уз пет скокова, пет асистенција и три блокаде.
