Колапс на више граничних прелаза

13.04.2026 07:59

На граничним прелазима Градишка, Градина, Козарска Дубица, Костајница, Брод и Орашје појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ.
На осталим граничним прелазима задржавања су краткотрајна.

Напомињемо да се на границама са ЕУ у потпуности имплементира за грађане трећих земаља, односно систем ће бити 24 сата активан, због чега се могу очекивати дужа задржавања на граничним прелазима са Хрватском.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Више из рубрике

Беба

Друштво

У Српској рођено 12 беба

4 ч

0
Шта је највећи проблем за кандидате приликом полагања вожње?

Друштво

Шта је највећи проблем за кандидате приликом полагања вожње?

4 ч

0
Данас је Свијетли понедјељак: Дјевојке треба полити водом, ево и због чега

Друштво

Данас је Свијетли понедјељак: Дјевојке треба полити водом, ево и због чега

5 ч

0
Зашто неке попадије могу да раде у својој струци, а друге не

Друштво

Зашто неке попадије могу да раде у својој струци, а друге не

16 ч

0

Пао метеор од седам тона

12

06

Злочин који је потресао Загреб: Убијени младић из Бањалуке?

11

50

Немања градски живот замијенио бизнисом на селу: Ово је његова тајна успјеха

11

35

Додик: Орбан још није рекао посљедњу ријеч у политици

11

19

Додик: Српска православна црква је незамјењив стуб нашег друштва

