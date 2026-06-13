Холандија тестира кампове за ратне заробљенике

Аутор:АТВ
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Холандска војска ове недјеље тестира нови дизајн кампова за ратне заробљенике у Марнехуизену, припремајући се за могућност смјештаја до 2.000 заробљених руских војника у случају сукоба великих размјера са том земљом, преносе данас холандски медији.
То је први пут за више од 30 година да је Холандија спровела обуку усмјерену на притвор у овим размјерама, преноси Нл тајмс.
Вјежба је дио ширег помака у војном планирању, јер се сценарији који укључују масовна заробљавања непријатељских трупа поново третирају као вјероватни.
Привремени објекат у области за обуку Гронинген има за циљ да демонстрира како велики број притвореника може да се обради и држи далеко од линије фронта.
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Бригадни генерал Никол де Волф, командант Команде за оперативну подршку војске, рекла је да циљ није обнављање старијих модела притворских објеката.
Како се наводи, дизајн објеката се значајно разликује од традиционалних слика логора за ратне заробљенике.
Умјесто осматрачница са посадом, локација се прати и надгледа помоћу модерних камера постављених на високим стубовима. Дрон такође може да буде распоређен како би преносио видео снимке уживо до централног командног мјеста.
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Унутар кампа, притвореници су смјештени у малим, бијелим баракама и спавају у креветима на спрат. Официри и војници нису одвојени и смештени су у мјешовитим групама од око 20 људи по јединици.
Свака јединица има своје двориште на отвореном, као и заједничке тушеве, трпезарију и медицински пункт. Личне ствари попут мобилних телефона морају се предати, мада је притвореницима дозвољено да шаљу писма кући.
“Они могу да очекују смјештај који је барем једнако 'удобан' као онај у којем живе наше трупе“, рекла је Никол де Волф.
Она је додала да су планери преиспитали концепте из доба Хладног рата не да би их копирали, већ да би повратили оперативно разумијевање онога што такви објекти захтјевају.
“Нисмо користили те старе дизајне да их дословно копирамо, већ да бисмо повратили знање о томе шта такав камп заправо мора да испуњава“, рекла је де Волф.
(Телеграф)
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