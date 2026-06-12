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Додик честитао Путину Дан Русије: Захвалност за пријатељске односе и разумијевање

Аутор:

АТВ
12.06.2026 11:06

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Састанак Милорада Додика и Владимира Путина
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик упутио је честитку предсједнику Руске Федерације Владимиру Путину и свим грађанима Руске Федерације најсрдачније честитке поводом 12. јуна – Дана Русије, уз искрене жеље за мир, стабилност, просперитет и даљи напредак земље.

Додик је нагласио да су јединство и снага Русије, као и приврженост њених грађана вриједностима слободе, суверенитета и националног развоја дали немјерљив допринос свјетској цивилизацији, науци, култури и очувању традиционалних вриједности.

"Користим прилику и да изразим захвалност за пријатељске односе и разумијевање које Руска Федерација показује према Републици Српској, као и за подршку засновану на међусобном поштовању и уважавању. Увјерен сам да ће се наше везе и сарадња наставити развијати и јачати на добробит наших народа", поручио је предсједник Додик.

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Уз искрене жеље за благостање Руске Федерације, Додик је упутио изразе дубоког поштовања.

/СРНА/

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Тагови :

Милорад Додик

Владимир Путин

Русија

Република Српска

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