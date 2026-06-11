Захарова: Кијев сваке недјеље бомбардује Европску унију

Аутор:АТВ
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Европа је у последња три мјесеца забиљежила чак 11 инцидената повезаних са украјинским беспилотним летјелицама, изјавила је званична представница руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
У објави на Телеграму Захарова је навела да су се инциденти догодили на територији више европских држава, међу којима су Естонија, Литванија, Финска, Грчка и Летонија
„Укупно – једанаест потврђених инцидената за три месеца. Ако ствари назовемо правим именом, Кијев сваке недеље бомбардује Европску унију“, поручила је Захарова.
Она је оцијенила да се такви инциденти дешавају упркос томе што европске земље настављају да издвајају десетине милијарди евра за набавку наоружања и војну подршку Украјини, преноси Спутњик.
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