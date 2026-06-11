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Захарова: Кијев сваке недјеље бомбардује Европску унију

Аутор:

АТВ
11.06.2026 13:25

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Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Европа је у последња три мјесеца забиљежила чак 11 инцидената повезаних са украјинским беспилотним летјелицама, изјавила је званична представница руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

У објави на Телеграму Захарова је навела да су се инциденти догодили на територији више европских држава, међу којима су Естонија, Литванија, Финска, Грчка и Летонија

„Укупно – једанаест потврђених инцидената за три месеца. Ако ствари назовемо правим именом, Кијев сваке недеље бомбардује Европску унију“, поручила је Захарова.

  • 23. март (Литванија) — Дрон је пао у језеро Лависас, око 20 километара од границе са Белорусијом.
  • 25. март (Естонија) — Дрон је ударио у димњак електране Аувере.
  • 25. март (Летонија) — Забиљежен је пад дрона у Краславском округу.
  • 29. март (Финска) — Пронађена су два дрона, од којих је један имао неексплодирану бојеву главу. Кијев је упутио извињење.
  • 7. мај (Летонија) — Дронови АН-196 „Љути“ погодили су складиште нафте у Резекнеу. Посљедице су биле смјена министра одбране и пад владе пет дана касније.
  • 7. мај (Грчка) — Код обале је пронађен поморски дрон-камиказа „Козак Мамај“ са 100 килограма експлозива.
  • 15. мај (Финска) — Кијев је сам упозорио да су дронови упућени ка Финској. Аеродром у Хелсинкију је затворен, подигнути су ловци, а око 1,8 милиона људи позвано је да остане у својим домовима.
  • 19. мај (Естонија) — Ловац НАТО-а, румунски Ф-16, оборио је украјински дрон ракетом изнад Естоније. То је био први пресретнути украјински дрон од стране Алијансе.
  • 5. јун (Румунија) — Четири поморска дрона типа Магура експлодирала су у луци Констанца.

Она је оцијенила да се такви инциденти дешавају упркос томе што европске земље настављају да издвајају десетине милијарди евра за набавку наоружања и војну подршку Украјини, преноси Спутњик.

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Тагови :

Марија Захарова

Кијев

Украјина

Европска унија

Русија

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