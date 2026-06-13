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Додик: Српска иритира Брисел, Запад жели да је укине

Аутор:

АТВ
13.06.2026 17:06

Коментари:

7
предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Запад жели да укине Републику Српску да би престала да се мијеша и иритира Брисел, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

Додик је навео да Европљани желе да Република Српска буде укинута, ефикасно распуштена и да чине све да то постигну.

"Ми иритирамо Брисел", констатовао је Додик у интервјуу за TAСС.

Он је подсјетио да су против њега "организовали тужбу, заобилазећи законске основе".

"Једноставно зато што је неки Нијемац, представљајући се као високи званичник, одлучио да његове одлуке треба поштовати. Он мисли да је у реду да ово наметне. А онда је Босна то преузела и почела да ме гони", рекао је Додик.

Он је навео да је та врста правног поступка који заобилази закон суштина Брисела, који онда почиње да прича о владавини права док истовремено лаже, преноси Срна

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Брисел

Босна и Херцеговина

Европа

СНСД

Запад

Коментари (7)

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