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Мијења се Главни одбор СДС-а - таман да изаберу Станивуковића за предсједника?

Аутор:

АТВ
13.06.2026 15:38

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Главни одбор СДС-а
Фото: Фејсбук

Према информацијама АТВ-а, СДС је синоћ одржао сједницу Предсједништва странке гдје је предсједник Бранко Блануша саопштио да планира промјену састава Главног одбора који ће ићи у прилог струјама унутар СДС-а који подржавају спајање са ПСС-ом Драшка Станивуковића.

Блануша, као предсједник СДС-а, по статуту странке има право да именује и разријеши 26 чланова Главног одбора. План је да се из Главног одбора избаци пет досадашњих чланове које су именовали бивши предсједници странке, а уведе нових пет који ће направити превагу унутар ГО која може подржати приједлог Покрета Сигурна Српска.

На прошлој сједници ГО, приједлог Драшка Станивуковића и фамозне фузије СДС-а и ПСС-а није подржан. Нови чланови које Блануша планира увести у Главни одбор припадају струји Дарка Бабаља који подржава Драшка Станивуковића. Са новом расподјелом снага Главни одбор СДС-а би тијесном већином могао изгласати фузију са ПСС-ом, односно, улазак Покрета Сигурна Српска у СДС - Воља народа.

На столу је понуда којом би се ПСС утопио у СДС, али би Драшко Станивуковић постао или кандидат за предсједника Републике Српске или предсједник СДС-а. То је потврдио и сам Бранко Блануша.

Он је истакао и да не жели да се повуче из трке за предсједника Републике Српске, што би, читајући понуду ПСС, значило да ће предсједник СДС-а и кандидат за Предсједништво БиХ бити Драшко Станивуковић.

Према сазнањима АТВ-а, у наредним данима требало би да се одржи састанак СДС-а, Народног фронта и Покрета Сигурна Српска.

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Подијели:

Тагови :

СДС

Бранко Блануша

Драшко Станивуковић

ПСС

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