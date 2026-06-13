Мијења се Главни одбор СДС-а - таман да изаберу Станивуковића за предсједника?

Аутор:АТВ
Коментари:2
Према информацијама АТВ-а, СДС је синоћ одржао сједницу Предсједништва странке гдје је предсједник Бранко Блануша саопштио да планира промјену састава Главног одбора који ће ићи у прилог струјама унутар СДС-а који подржавају спајање са ПСС-ом Драшка Станивуковића.
Блануша, као предсједник СДС-а, по статуту странке има право да именује и разријеши 26 чланова Главног одбора. План је да се из Главног одбора избаци пет досадашњих чланове које су именовали бивши предсједници странке, а уведе нових пет који ће направити превагу унутар ГО која може подржати приједлог Покрета Сигурна Српска.
На прошлој сједници ГО, приједлог Драшка Станивуковића и фамозне фузије СДС-а и ПСС-а није подржан. Нови чланови које Блануша планира увести у Главни одбор припадају струји Дарка Бабаља који подржава Драшка Станивуковића. Са новом расподјелом снага Главни одбор СДС-а би тијесном већином могао изгласати фузију са ПСС-ом, односно, улазак Покрета Сигурна Српска у СДС - Воља народа.
На столу је понуда којом би се ПСС утопио у СДС, али би Драшко Станивуковић постао или кандидат за предсједника Републике Српске или предсједник СДС-а. То је потврдио и сам Бранко Блануша.
Он је истакао и да не жели да се повуче из трке за предсједника Републике Српске, што би, читајући понуду ПСС, значило да ће предсједник СДС-а и кандидат за Предсједништво БиХ бити Драшко Станивуковић.
Према сазнањима АТВ-а, у наредним данима требало би да се одржи састанак СДС-а, Народног фронта и Покрета Сигурна Српска.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч8
Најновије
16
59
16
49
16
29
16
26
16
12
Тренутно на програму