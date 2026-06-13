Цвијановић: Захваљујући предсједнику Додику, наша политичка породица двије пуне деценије највећа

Аутор:АТВ
Коментари:0
СНСД је пуне двије деценије највећа, најснажнија и најсложнија политичка породица у Републици Српској и БиХ, оцијенила је потпредсједник странке Жељка Цвијановић.
"Захваљујући женама, СНСД је из политичке странке прерастао у политичку породицу. Захваљујући предсједнику Додику, наша политичка породица је пуне двије деценије највећа, најснажнија и најсложнија у Републици Српској и БиХ. Увјерена сам да ће тако бити и убудуће", навела је Цвијановићева на Инстаграму.
Она је изразила задовољство што је данас присуствовала сједници Главног одбора Актива жена СНСД, заједно са сестрама и другарицама из цијеле Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч8
Република Српска
4 ч0
Република Српска
7 ч0
Најновије
16
59
16
49
16
29
16
26
16
12
Тренутно на програму