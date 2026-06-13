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Цвијановић: Захваљујући предсједнику Додику, наша политичка породица двије пуне деценије највећа

Аутор:

АТВ
13.06.2026 14:57

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Жељка Цвијановић Инстаграм објава
Фото: Instagram/Željka Cvijanović

СНСД је пуне двије деценије највећа, најснажнија и најсложнија политичка породица у Републици Српској и БиХ, оцијенила је потпредсједник странке Жељка Цвијановић.

"Захваљујући женама, СНСД је из политичке странке прерастао у политичку породицу. Захваљујући предсједнику Додику, наша политичка породица је пуне двије деценије највећа, најснажнија и најсложнија у Републици Српској и БиХ. Увјерена сам да ће тако бити и убудуће", навела је Цвијановићева на Инстаграму.

Она је изразила задовољство што је данас присуствовала сједници Главног одбора Актива жена СНСД, заједно са сестрама и другарицама из цијеле Републике Српске.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Милорад Додик

СНСД

Република Српска

Политичка странка

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