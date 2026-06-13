"Британци настоје да одрже лажни наратив о Српској"

Аутор:АТВ
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Политиколог Александар Павић оцијенио је да је сврха сједнице британског Дома лордова о БиХ била да у јавности одржи лажни наратив о Републици Српској и њеном руководству који гура више од три деценије, па чак и да га појачају јер су забринути због промјене америчке политике према БиХ и Српској, која је супротна њиховој.
Павић је појаснио да је то начин да одрже ту њихову неодрживу конструкцију да су Срби криви за све, да су Република Српска и Милорад Додик главни проблем, да је најбоље да се БиХ централизује, Српска да нестане, а Срби сами признају да су починили геноцид који нису починили.
- То је само константа те британске политике према нама - рекао је Павић.
Он је указао да, срећом, оно што је изнесено у Дому лордова не обавезује никога, већ само говори о ријешености Британаца да наставе ту исту деструктивну политику коју воде свих ових година и непријатељску политику против српског народа уопште.
Када је ријеч о избору будућег високог представника у БиХ и очитом размимоилажењу виђења британске и америчке администрације о кандидату, Павић је рекао да ће се из тога како ће се то завршити много сазнати о односима, посебно у оквиру колективног Запада.
- Сазнаћемо да ли је баш дошло до коначног и трајног пуцања или су нашли неки начин да пробају да одрже бар неки привид неког минималног јединства које суштински више ионако не постоји - рекао је Павић.
Он сматра да се о овом питању ствари више не могу вратити на оно што је било раније јер Република Српска неће прихватити да ОХР настави да се понаша као и до сада, нити ће Русија и Кина прихватити да високи представник буде без сагласности Савјета безбједности УН.
Ако то буде остављено само ПИК-у, Павић сматра да ће он бити једнако нелегитиман као и Кристијан Шмит.
- Питање је да ли ће он уопште и да буде изабран, јер су Американци већ рекли да нису заинтересовани за грађење нација, посебно не вјештачких каква је БиХ, тако да ће они да инсистирају на том свом кандидату и неће да попусте пред ЕУ са којом Америка има све лошије односе - рекао је Павић.
Према његовим ријечима, уколико ЕУ прихвати америчког кандидата, то значи да су поклекли и да прихватају концепт да заправо не може више високи представник да буде колонијални управник и да треба привести крају ОХР.
Током расправе у Дому лордова британског парламента о стању у БиХ Република Српска је, између осталог, оптужена за сецесионизам, као и да дјелује на јачању руског утицаја и рушењу Дејтонског мировног споразума, те да Београд охрабрује такво деструктивно дјеловање.
(Срна)
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