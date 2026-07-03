Подршка модернизацији топловода, одбијена реконструкција парка Петар Кочић

Аутор:АТВ редакција
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Град ће се код Европске банке за обнову и развој задужити за 9,8 милиона марака, док је обезбијеђено и 2,5 милиона евра бесповратних грант средстава.
Одборник Драган Милановић каже да је ријеч о пројекту који више није могао да чека, те да је неодговорно што је ова одлука одгађана на претходним сједницама.
"Обавеза града је да своју мрежу одржава, а самим тим и топлана која закупљује мрежу би имала мање трошкова, јер чини ми се само три милиона је било због поправке и изгубљеног енергента вреле воде која је исцурила, и они би имали боље пословање, не би на грађане ишао притисак поскупљења цијена, а ми бисмо своју обавезу урадили", рекао је одборник ПДП-а у Скупштини града Бањалука Драган Милановић.
Из "Еко топлана" потврђују да је мрежа дотрајала и да су губици због цурења воде огромни. Предсједник Скупштине града поручио је да сада очекује да Градска управа што прије покрене процедуру и заврши свој дио посла како би систем био спреман за почетак гријне сезоне. Ипак, дио одборника упозорава да је питање да ли ће радови бити завршени на вријеме.
"Питање је какво ће гријање грађани Бањалуке имати у долазећој сезони гријања. Кредит ћу подржати, поготово што уз кредитна средства иду још одређена грантовска средства, дакле неповратна, и то је један од приоритетних пројеката", казао је одборник Листе за правду и ред у Скупштини града Бањалука Игор Мандић.
Да је обнова мреже један од најважнијих инфраструктурних пројеката сматра и Драган Лукач, који истиче да издвојена средства неће ријешити све проблеме, али ће значајно унаприједити квалитет гријања у више бањалучких насеља.
"Ово је прилика да град након свих ових година уложи средства. Ова средства неће бити довољна да се обнови комплетна мрежа, али ће помоћи да многа насеља имају боље гријање. С обзиром на то да је ово пројекат гдје постоје грант средства, што у овом тренутку је веома значајно", јасан је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Драган Лукач.
Полемику је изазвао и приједлог повећања комуналне таксе за кладионице на 25 хиљада марака. Предсједник Скупштине града Љубо Нинковић тврди да таква мјера неће смањити број кладионица у близини школа, већ ће само повећати приходе градског буџета. Каже да би ефекат имало значајно веће повећање таксе.
"Причали смо и раније са градоначелником и никад нисмо добили одговор зашто је само обухватио физички кладионице које треба да се измјесте даље од школа, а оставио је киоске гдје могу купити електронску допуну за кладионице", истакао је предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић.
Иако се очекивала расправа о бројним капиталним пројектима, градска администрација није добила подршку за реконструкцију парка "Петар Кочић", док је модернизација топловодне мреже прошла. Тако се пред одборницима данас није нашао Нацрт ребаланса буџета града за 2026. годину.
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