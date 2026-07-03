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Куља густ црни дим: Гори ауто насред пута у БиХ, колапс у саобраћају

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 19:14

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Пожар на ауту у Врапчићима
Фото: Screenshot

У мјесту Врапчићи код Мостара дошло је до пожара на аутомобилу, који се запалио насред пута.

Саобраћај је блокиран, а на мјесту догађаја куља густ црни дим.

Тачан узрок пожара за сада није познат.

Не зна се ни да ли је неко повријеђен, а на овој дионици формирале су се велике колоне возила.

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Тагови :

пожар

Мостар

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