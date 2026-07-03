Судар у центру Бањалуке, саобраћај успорен

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је данас дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два путничка возила.
До судара је дошло у улици Краља Петра I Карађорђевића, у непосредној близини Врховног суда Републике Српске.
На возилима је причињена мања материјална штета.
Саобраћај се на овој дионици у центру града тренутно одвија нешто спорије, због чега се возачима савјетује опрез.
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