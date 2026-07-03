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Судар у центру Бањалуке, саобраћај успорен

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 15:17

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Саобраћајна незгода у Бањалуци код Врховног суда Републике Српске.
Фото: АТВ

У Бањалуци је данас дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два путничка возила.

До судара је дошло у улици Краља Петра I Карађорђевића, у непосредној близини Врховног суда Републике Српске.

На возилима је причињена мања материјална штета.

Саобраћај се на овој дионици у центру града тренутно одвија нешто спорије, због чега се возачима савјетује опрез.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

судар

Саобраћајна незгода

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