Притворен Бањалучанин због пријетњи да ће убити дијете и родитеље супруге

Аутор:Огњен Матавуљ
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Основни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор за С.Р. из Бањалуке, осумњиченом да је пријетио убиством свом малољетном дјетету и родитељима супруге, потврђено је за АТВ.
”Суд је донио рјешење о одређивању притвора против С.Р. због сумње да је починио кривично дјело насиље у породици или породичној заједници”, наводе у Основном суду у Бањалуци.
Додају да је притвор одређен због нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због бојазни да ће поновити кривично дјело.
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”Овим рјешењем суда притвор може трајати најдуже мјесец дана од лишења слободе односно до 30. јула 2026. године. Против овог рјешења дозвољена је жалба Кривичном вијећу суда, у року од 24 часа”, наводе у Основном суду у Бањалуци.
Према незваничним информацијама ради се о мушкарцу који је недавно хапшен након што је сина везао за бандеру у бањалучком насељу Лауш.
Из тужилаштва је раније саопштено да је С.Р. осумњичен да је 30. јуна упутио пријетње да ће лишити живота малољетно дијете и родитеље од супруге, чиме је угрозио њихово спокојство и душевно здравље.
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