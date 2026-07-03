Logo

Притворен Бањалучанин због пријетњи да ће убити дијете и родитеље супруге

Аутор:

Огњен Матавуљ
03.07.2026 14:37

Коментари:

0
Основни суд у Бањалуци
Фото: АТВ

Основни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор за С.Р. из Бањалуке, осумњиченом да је пријетио убиством свом малољетном дјетету и родитељима супруге, потврђено је за АТВ.

”Суд је донио рјешење о одређивању притвора против С.Р. због сумње да је починио кривично дјело насиље у породици или породичној заједници”, наводе у Основном суду у Бањалуци.

Утицај на свједоке и понављање дјела

Додају да је притвор одређен због нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због бојазни да ће поновити кривично дјело.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Поново ухапшен Бањалучанин који је везао сина за бандеру: Дјетету и тазбини пријетио убиством

”Овим рјешењем суда притвор може трајати најдуже мјесец дана од лишења слободе односно до 30. јула 2026. године. Против овог рјешења дозвољена је жалба Кривичном вијећу суда, у року од 24 часа”, наводе у Основном суду у Бањалуци.

Сина везао за бандеру

Према незваничним информацијама ради се о мушкарцу који је недавно хапшен након што је сина везао за бандеру у бањалучком насељу Лауш.

Из тужилаштва је раније саопштено да је С.Р. осумњичен да је 30. јуна упутио пријетње да ће лишити живота малољетно дијете и родитеље од супруге, чиме је угрозио њихово спокојство и душевно здравље.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

насиље у породици

одређен притвор

Основни суд Бањалука

везао сина за бандеру

Коментари (0)

Више из рубрике

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Хроника

Калач осумњичен за покушај убиства, предложен му притвор

2 ч

0
Користио ометач за закључавање: Ухапшен у крађи на паркингу у Приједору

Хроника

Користио ометач за закључавање: Ухапшен у крађи на паркингу у Приједору

5 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Хроника

Нова трагедија у БиХ: Преминула дјевојчица (6), наређена обдукција

6 ч

0
Лабораторија за узгој марихуане

Хроника

Ухапшеном у акцији Сенсеи предложен притвор

6 ч

0

  • Најновије

16

13

Тинејџера ударила струја због ТикТок изазова: Познато у каквом је стању

16

11

Како функционише сензор у лопти који је Хрватску избацио са Мундијала

16

05

Заплијењена хрпа пара у БиХ: Пронађен и снајпер

16

00

Драма на снимању спота Милице Павловић: Аутомобил у пламену, ватрогасци на терену

15

58

Ухапшен припадник ОВК осумњичен за убиство српског брачног пара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима