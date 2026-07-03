Ухапшеном у акцији Сенсеи предложен притвор

Аутор:АТВ редакција
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Тужилаштво Кантона Сарајево предложило је притвор Нермину Хусеинију (39) који је ухапшен у акцији "Сенсеи".
"Притвор му је предложен због опасности да би боравком на слободи могао поновити кривично дјело. Њега су по налогу Тужилаштва КС ухапсили припадници Одјељења за борбу против злоупотреба опојних дрога Управе полиције МУП-а КС у акцији кодног назива "Сенсеи", наводе из Тужилаштва.
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Откривене три лабораторије за узгој марихуне, ухапшен осумњичени
Приликом претреса стана у Новом Граду, код Хусеинија су пронађене три потпуно опремљене лабораторије за узгој марихуане, одузето је више од 260 стабљика марихуане, од којих су поједине биле у поодмаклој фази развоја.
Такође одузета је опрема кориштена за узгој, укључујући шаторе, расвјету, системе за гријање и вентилацију, термостате те други уређаји и предмете који ће бити кориштени као доказ у даљњем поступку.
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