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Пожар код Зворника: Изгорјели комбајн и 12 дунума пшенице

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 17:42

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У пожару код Зворника изгорио је комбајн и 12 дулума пшенице.
Фото: Vatrogasci Zvornik

У пожару код Зворника изгорио је комбајн и 12 дунума пшенице, објављено је на Фејсбук страници ватрогасаца.

Професионална ватрогасно-спасилачка јединица Зворник интервенисала је у мјесту Пилица, гд‌је је током рада дошло до пожара на пољопривредној машини.

Ватра је у кратком року уништила радну машину, а пламен се проширио и на усјеве. У пожару су изгорјеле двије њиве са око 12 дулума пшенице, чиме је причињена материјална штета, јавља "Агроклуб".

Ватрогасци су апеловали су на све пољопривреднике да редовно контролишу исправност пољопривредних машина, посебно током љетне сезоне и рада на високим температурама.

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Такође, савјетовали су да у близини радних машина обезбиједе основна средства за почетно гашење пожара, како би се смањио ризик од избијања и ширења ватре.

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Тагови :

Зворник

Пшеница

Комбајн

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