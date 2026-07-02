Поново ухапшен Бањалучанин који је везао сина за бандеру: Дјетету и тазбини пријетио убиством

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво Бањалука затражило је одређивање једномјесечног притвора мушкарцу С.Р. (47) из Бањалуке због сумње да је пријетио убиством свом малољетном дјетету и родитељима своје супруге!
Како незванично сазнајемо ради се о мушкарцу који је раније хапшен јер је у бањалучком насељу Лауш сина везао за бандеру.
Окружно јавно тужилаштву у Бањалуци саопштило је да притвор предложен због сумње да је С.Р. починио кривично дјело насиље у породици или породичној заједници, за које је запријећена казна од двије до десет година затвора.
”Осумњичено је 30. јуна 2026.године у Бањалуци, упутио пријетње да ће лишити живота малољетно дијете и родитеље од супруге и тиме је угрозио њихово спокојство и душевно здравље”, саопштило је ОЈТ Бањалука.
Додају да је приједлог за притвор упупћен због нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због бојазни да ће поновити кривично дјело.
О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиваће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
34
15
23
15
21
15
10
15
09
Тренутно на програму