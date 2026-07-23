Рекордан буџет Источног Сарајева, чак 34 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Шефови клубова заједно су предложили, а присутни одборници у Скупштини града Источно Сарајево једногласно су усвојили два закључка. Траже да се прикупе релевантне информације, те да им се достави извјештај о догађајима из дискотеке Енигма од 10. јула.
"Да се обавезује градоначелник, заједно са начелником ПУ, да прати безбједносну ситуацију на подручју ИС, са посебним освтом на Пале, и да, у сарадњи са ресорним министарством, има све информације о току и резултатима унутрашње контроле поводом догађаја у објекту Енигма у Палама", рекао је Бошко Југовић, предсједник СГ Источно Сарајево.
Одборници су оцијенили да је ситуација на подручју града задовољавајућа, али се све гласније заговара јачање капацитета МУП-а у доњем дијелу Града.
"Ја очекујем да у наредних мјесец или два та иницијатива буде подржана од Владе РС и да она на неки начин буде конкретизована, да имамо оно што желимо. Већи број полицајаца, већу материјално-техничку опремљеност полицајаца и јачу институционалну присутност МУП-а РС на терену", рекао је Љубиша Ћосић, градоначелник Источног Сарајева.
Из опозиционог СДС-а предлажу и куповину објекта за посебну јединицу на међуентитетској линији. Кажу да за то имају обезбијеђених 300.000 КМ.
"Ми смо чак тражили једном да се посебна јединица САЈ-а формира у Источном Сарајеву и да има сједиште код нас. Колико имамо информацију, она ће доћи. Да ли ће се звати САЈ или посебна јединица Жандармерије, не знам", рекао је Александар Голијанин, одборник СДС-а у СГ Источно Сарајево.
"То просто није могуће. САЈ је основна организациона јединица МУП-а која је стационирана у Бањалуци и овдје неће, и не вјерујем да ће бити смјештен САЈ", рекао је Бранимир Шеховац, начелник ПУ Источно Сарајево
ПУ је представила резултате рада, а одборници су дискутовали и о изазовима вожње тротинета, али и питали о истрази у вези са несталим наоружањем из МУП-а на Сокоцу прије неколико година.
"Нисмо добили прецизне одговоре, само да је полицајац суспендован и да је истрага у току", рекао је Вељко Боровина, одборник ПСС-a у СГ Источно Сарајево.
"Ми смо открили ко је то наоружање отуђио. Тај полицајац који је злоупотријебио службени положај удаљен је из МУП-а и против њега се води кривични поступак", рекао је Бранимир Шеховац, начелник ПУ Источно Сарајево.
Скупштинска већина подржала је и Нацрт ребаланса буџета за текућу годину. Према ребалансу, Источно Сарајево има рекордан буџет од скоро 34 милиона КМ. На дневном реду нашао се и извјештај Јавног предузећа ДИГИС, због којег су одборници СДС-а напустили засједање.
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