Креће реконструкција котловница у Крајишкој улици и СШЦ, ускоро и у Самоборској

Аутор:АТВ редакција
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У Фочи је данас потписан уговор о реконструкцији двије градске котловнице- у Крајишкој улици и Средњошколском центру (СШЦ), које ће умјесто угља, како је то било до сада, убудуће користити пелет.
Са директором предузећа "Гријање инвест", које је одабрано за извођача радова, Љубишом Танићем, уговор су потписали градоначелник Милан Вукадиновић и директор СШЦ Крсто Ивановић.
Уз ове двије, из Градске управе најављују да ће у овој години реконструисати и котловницу у Улици Степе Степановића за коју је току обезбјеђивање средстава од међународних донатора.
Вриједност реконструкције котловнице у Крајишкој улици је 399.000 КМ, а котловнице у Средњошколском центру, која грије и Градску дворану, 290.000 КМ.
Како је навео градоначелник Вукадиновић, више од 90 одсто средстава обезбиједиће град Фоча из кредитних и властитих средстава, Министарство просвјете и културе учествоваће са 50.000, а Фонд за заштиту животне средине 80.000 КМ.
Вукадиновић истиче да су три главна ефекта реконструкције: уредно топлотно снабдијевање, спречавање угрожености снабдијевања електричном енергијом до којег би могло доћи гашењем дотрајалих котловница и преласком на гријање на струју, те смањење емисије штетних гасова.
"Очекујемо много квалитетније гријање, јер су постојећи котлови историја, нешто што је рађено 70-их и 80-их година, те дијелове и чланке не можете наћи ни на каквом тржишту, то је малтене старо гвожђе. Што се тиче цијене гријања, њу диктира само тржиште енергената, а у овом случају енергент је пелет. Видимо да задњих мјесеци и дана цијене варирају и иду узлазном путањом, али трудићемо се да колико-толико држимо цијене гријања под контролом", рекао је Вукадиновић.
Директор Средњошколског центра Крсто Ивановић истиче да је ово највеће улагање у овој установи од њеног оснивања 1983. године.
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"Сигурно је да ће ово побољшати квалитет наставног процеса и рад свих запослених. Морам да истакнем да у склопу наше установе имамо и канцеларије Републичког педагошког завода, нашу радионицу, Центар за полагање возачких испита, као и Спортску дворану", напоменуо је Ивановић.
Директор предузећа "Гријање инвест" Љубиша Танић каже да ће наредне седмице почети прву фазу радова- демонтажу дотрајале опреме за коју истиче да је била на издисају и неупотребљива.
Уз поменуте предности новог система, Танић наводи још један веома важан, а то је безбједност.
"Ми заборављамо да су наше инсталације у становима неприлагођене за загријавање електричном енергијом и за индивидуална ложишта, што носи ризик да се може десити пожар. На овај начин, стамбени простор заувијек се везује за даљински начин снабдијевања топлотом, што је велики бенефит за становништво", каже Танић.
Овим ријешењем, појашњава он, предвиђено је да сваки објекат има мјерење утрошене енергије.
"Уз одређене корекције статута локалног комуналног предузећа, моћи ће се прећи на обрачун стварно утрошене енергије бар на нивоу зграде, што ће људе додатно мотивисати да штеде енергију, да у сљедећој етапи улажу у фасаду, замјену прозора и да повећају енергетску ефикасност", рекао је Танић.
Он је додао да је рок за обје котловнице око три мјесеца, те да ће се потрудити да системи буду спремни до половине октобра када почиње гријна сезона, преноси РадиоФоча.
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